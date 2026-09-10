Rionegro es escenario de encuentro con la seguridad ciudadana

Antioquia

La Administración Municipal de Rionegro, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia realizó el frente de seguridad, en un encuentro que contó con la participación de los ediles del municipio. La actividad se realizó en el marco de las acciones orientadas a consolidar la tranquilidad y el orden en Rionegro.

Durante el encuentro, los representantes locales recibieron una capacitación técnica orientada a profundizar en el funcionamiento, alcance y herramientas que ofrece el sistema de videovigilancia del municipio, insumo clave para la supervisión y la alerta temprana ante cualquier eventualidad en los barrios y veredas.

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La jornada contó con el acompañamiento especializado del Gaula Militar Oriente, personal capacitado que brindó formación práctica sobre las modalidades más recurrentes de extorsión que afectan a la región. El objetivo central de este espacio fue dotar a los ediles de herramientas para identificar señales de riesgo, evitar ser víctimas de este delito y replicar pautas de autoprotección en sus comunidades.

Desde la Administración Municipal se reiteró que la seguridad en Rionegro responde a una estrategia tripartita entre el gobierno municipal, la fuerza pública y la ciudadanía. De este modo la comunidad desempeña un rol determinante a través de la prevención activa y la denuncia oportuna ante las autoridades competentes.

Gracias a estas acciones el municipio reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos para blindar el territorio, consolidar redes de apoyo ciudadana y promover una cultura de prevención frente al delito. La tranquilidad de Rionegro depende de la alianza entre administración, fuerza pública y las medidas que se le brinden a la comunidad para saber llevar este tipo de procesos.