Banco de materiales de Antioquia avanza en la entraga de insumos para la reconstrucción de hogares

Medellín

A un mes del sismo registrado en Colombia, la Gobernación de Antioquia ejecuta un plan de respuesta por 38 mil millones de pesos tras decretar la calamidad pública. El balance oficial consolida 8.812 viviendas afectadas en 96 municipios, de las cuales 190 colapsaron totalmente, dejando además un saldo de un fallecido y 33 heridos.

A través del Banco Virtual de Materiales de VIVA, se han despachado más de 1.800 toneladas de insumos para reparar viviendas de 1.200 familias en 17 municipios. Adicionalmente, en Ciudad Bolívar inició la reconstrucción de 10 viviendas rurales colapsadas y se pactó una alianza con el Comité Departamental de Cafeteros para intervenir 39 predios.

Intervenciones en servicios públicos, educación y salud

En el sector de infraestructura social, la evaluación técnica identificó 481 sedes educativas y 76 escenarios religiosos con daños, manteniendo las clases sin reporte de desescolarización. Para el sector salud, se asignaron 4.095 millones de pesos destinados a la reparación de hospitales y puestos de atención en 15 municipios.

Los servicios públicos de acueducto en Amagá y Andes recibieron recursos económicos y soporte técnico para reparar redes urbanas y rurales. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura informó que los 16 corredores viales afectados por el evento telúrico fueron atendidos y permanecen completamente habilitados.

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Infraestructura Pública también está siendo intervenida

Además del impacto en viviendas e infraestructura pública, la evaluación de la Gobernación de Antioquia registra 150 equipamientos comunitarios dañados, entre los que se incluyen casas de la cultura, bibliotecas y estaciones de policía. Municipios como Caramanta, Betania, Salgar, Santa Bárbara y Chigorodó han recibido ayuda humanitaria directa durante esta fase de respuesta.

En el ámbito institucional, los reportes técnicos de las alcaldías locales confirman afectaciones en 31 sedes administrativas municipales. Las visitas de verificación en territorio continúan de manera prioritaria en 44 municipios seleccionados para evaluar la estabilidad geotécnica de los terrenos y la seguridad estructural de los inmuebles públicos y privados.