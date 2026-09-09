De Cespo a La Picota: trasladan a Andrés Calle, Álex Vernot, alcalde Villa de Leyva y exdirector DAS

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio sobre cuatros traslados del Cespo de la Policía a la cárcel La Picota. Entre los movimientos están los investigados Andrés Calle, por el caso de la UNGRD; el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, por trámites urbanísticos en el municipio; y los condenados Álex Vernot, por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del DAS, por las torturas a la periodista Claudia Julieta Duque.

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Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. La Fiscalía busca establecer si recibió dinero o beneficios a cambio de favorecer al Gobierno en la aprobación de proyectos y decisiones políticas en el Congreso.

Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con trámites urbanísticos en el municipio. Las autoridades buscan establecer si, desde su cargo, habría intervenido indebidamente en procedimientos administrativos relacionados con proyectos o permisos para construcciones.

Álex Vernot, abogado de Carlos Mattos, fue condenado a seis años de prisión por el delito de soborno en actuación penal. La justicia determinó que participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo del caso Hyundai, con el propósito de que dejara de colaborar con la Fiscalía durante la investigación.

Emiro Rojas, exdirector del DAS, fue condenado por su responsabilidad en las torturas psicológicas cometidas contra la periodista Claudia Julieta Duque. El caso está relacionado con las acciones de intimidación y hostigamiento realizadas desde el antiguo organismo de inteligencia contra la periodista por su trabajo de investigación.

De momento, se desconoce la razón detrás de los movimientos, pero implica una pérdida de beneficios entre la guarnición y una cárcel de máxima seguridad.