Fueron capturadas cinco personas por presunto robo de agua en plena emergencia en Medellín

Medellín

Tras las actuales reducciones de agua , las autoridades capturaron en flagrancia a cinco personas por el delito de defraudación de fluidos, en un procedimiento que se realizó en Santo Domingo, nororiente de la ciudad de Medellín.

Durante la intervención fueron incautadas tres hidrolavadoras semiindustriales, avaluadas en $9.000.000, cuatro mangueras de 10 metros, con valor comercial de $280.000, una pistola para rociar ACPM, valorada en $150.000, y un tanque para espuma con valor comercial de $1.000.000.

El resultado se produjo en medio de las acciones de control frente al uso irregular del recurso hídrico. El Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, afirmó que:

“La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía, mantiene los controles para proteger los recursos y actuar frente a las conductas que afectan a la ciudadanía. En momentos en que el agua requiere un uso responsable, la institucionalidad está presente y seguirá actuando dentro de la ley”.

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Por otra parte, mientras la ciudadanía atiende el llamado a ahorrar agua, las autoridades continuarán interviniendo las conductas ilegales y poniendo a los responsables a disposición de la justicia. Los cinco capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La situación jurídica de estas personas será definida por las autoridades judiciales competentes y continuarán las acciones de control en el territorio.