Desde la academia plantean que Antioquia necesita un plan urgente para enfrentar la crisis climática

Medellín

A la fecha, Antioquia enfrenta una fuerte ola de calor y escasez de lluvias, un escenario que exige pasar de una gestión reactiva a una estrategia de prevención y adaptación. Por esta razón, diferentes instituciones académicas han presentado planteamientos que permitan tomar medidas correspondientes ante esta situación. Por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), con la Mesa de Cambio Climático, advierte que el departamento debe anticiparse a estos eventos para proteger a las comunidades y resguardar recursos estratégicos como el agua.

Para mitigar las “islas de calor” en las zonas urbanas, la UCC propone implementar diseños bioclimáticos, sombreado y materiales frescos en edificaciones. A nivel urbano, se requiere ampliar corredores verdes y disminuir superficies impermeables, un enfoque alineado con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para planificar ciudades más permeables y caminables.

Ciudades bioclimáticas y gestión del riesgo hídrico

Ante las sequías extremas, los municipios deben proteger cuencas y zonas de recarga, además de fortalecer sus sistemas de alerta temprana. En el sector agrícola es clave conservar la humedad del suelo y almacenar agua de lluvia, mientras que la industria debe priorizar la recirculación y reutilización hídrica para reducir la presión sobre el agua potable.

Por el relieve antioqueño, el eventual retorno de las lluvias intensas representa una preocupación latente por movimientos en masa y avenidas torrenciales. Antecedentes como la tragedia de Salgar en 2015 o las emergencias en Medellín evidencian la urgencia de intervenir puntos críticos mediante la estabilización de taludes y el monitoreo riguroso de laderas.

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Inversión estratégica y acción ciudadana

La UCC subraya que los desastres generan severos costos sociales y económicos, por lo que la adaptación debe asumirse como una inversión prioritaria. Desde la academia se aportan estudios de modelación geotécnica, al tiempo que se recomienda a la ciudadanía identificar riesgos locales, limpiar canales de desagüe y coordinar rutas de evacuación comunitarias.

Finalmente, se hace un llamado a articular esfuerzos entre academia, empresas, comunidades y entes gubernamentales para monitorear permanentemente los puntos críticos. El objetivo central es que los mapas de riesgo orienten la inversión pública inmediata, permitiendo que Antioquia pase definitivamente de reaccionar ante los desastres a anticiparlos con eficacia.