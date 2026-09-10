Influencer Javier Arias quedó libre: fue absuelto en investigación por porte de armas en Urabá

Necoclí, Antioquia

Seis meses después de su captura, el influencer Javier Arias Stunt, recibió una decisión favorable de la justicia en el proceso que se adelantaba en su contra por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunció un sentido de fallo absolutorio, luego de que durante el proceso no se lograra establecer que las armas encontradas en el inmueble donde fue realizado el operativo estuvieran bajo el dominio de Arias.

“Ahora sí, libre gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que creyeron en mi inocencia. A mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo. Y ya todo eso me he acostumbrado ya”, celebró el creador de contenido en redes sociales.

Así comenzó el proceso contra Javier Arias

El caso se remonta al 12 de marzo, cuando Javier Arias Castañeda fue capturado durante un operativo en una finca ubicada en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, en el Urabá antioqueño.

El procedimiento contó con la participación de la DIJIN, la Fiscalía y el Ejército, además de cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Durante el allanamiento, las autoridades reportaron el hallazgo de dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre .22 y 1.926 cartuchos de distintos calibres.

En el inmueble también fueron encontrados $208 millones en efectivo y equipos tecnológicos.

Estos elementos dieron origen a la investigación contra el creador de contenido por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Sin embargo, horas después de su captura, Arias recuperó su libertad mientras continuaba el proceso judicial.

Uno de los puntos que tomó relevancia durante el proceso fue que Arias no habría sido la única persona que se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento, circunstancia que fue determinante para establecer quién tenía efectivamente el control o dominio sobre el armamento encontrado.

Finalmente, la Fiscalía no habría logrado acreditar que las armas pertenecieran a Javier Arias o que estuvieran bajo su dominio directo. Ante la falta de elementos suficientes para establecer su responsabilidad penal, el juzgado anunció el sentido de fallo absolutorio.