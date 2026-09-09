Consejo rechazó tutela de Jorge Carrillo con la que buscaba volver a su cargo como presidente de ISA

El Consejo de Estado declaró improcedente la tutela presentada por Jorge Andrés Carrillo con la que buscaba tumbar la sentencia que anuló su elección como presidente de ISA y eventualmente regresar al cargo.

En contexto: Junta Directiva de ISA declaró la nulidad del nombramiento del presidente Jorge Carrillo

“Declarar improcedente la solicitud de tutela interpuesta por Jorge Andrés Carrillo Cardoso en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”, dice el fallo.

Cabe recordar que el alto tribunal había ratificado la nulidad de su nombramiento para la Presidencia de ISA en marzo de 2026, argumentando que el proceso que terminó en su elección tuvo irregularidades.

Ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, Carrillo había presentado la acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a ser elegido y las cuales consideró vulnerados.

Este es el fallo completo: