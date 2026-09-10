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10 sep 2026 Actualizado 16:37

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Medellín

Los Campamentos de Fútbol Bancolombia llegan a Antioquia para impulsar el deporte en la niñez

El programa beneficiará a niñas, niños y jóvenes de Abejorral, Medellín y Bello con talleres formativos y actividades deportivas dirigidas por exjugadores profesionales.

Foto: Cortesía Bancolombia

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Santiago Solórzano

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Los Campamentos de Fútbol Bancolombia llegan a Antioquia con una propuesta que combina deporte, formación y apoyo comunitario. Las jornadas se llevarán a cabo en Abejorral, Medellín y Bello, con el objetivo de promover valores esenciales como la solidaridad, el respeto y la honestidad entre niñas, niños y jóvenes de la región.

En esta edición, las actividades tendrán un significado especial: incluirán un momento para honrar a las víctimas del reciente terremoto en el país. A través de la alianza entre Bancolombia y Fútbol Con Corazón, la iniciativa busca utilizar la cancha como un espacio para fortalecer los lazos comunitarios y brindar acompañamiento a las familias en momentos difíciles.

Formación integral en la cancha y fechas clave

Desde 2022, este programa ha impactado a más de 26.000 niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional. Cada campamento consta de dos días de trabajo divididos en formación teórica y práctica, ejercicios técnicos aplicados al juego y charlas de orientación dirigidas a padres, cuidadores, docentes y entrenadores locales.

El recorrido por el departamento contará con la presencia de destacados exfutbolistas profesionales. La actividad continuará en Medellín los días 2 y 3 de septiembre en la Cancha Moravia con Abel Aguilar, para luego finalizar en Bello el 8 y 9 de septiembre en la Cancha El Trapiche junto a Macnelly Torres.

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