Gestión Salud IPS: generando bienestar dentro y fuera de sus instituciones

Colombia

A través de iniciativas sociales, educativas, deportivas y de promoción de la salud, Gestión Salud IPS desarrolla acciones que buscan aportar al bienestar, la calidad de vida y el fortalecimiento de las comunidades; pues esta IPS ha entendido que su compromiso va más allá de la prestación de servicios médicos.

En ese sentido, como parte de su propósito institucional, la organización desarrolla diferentes iniciativas de responsabilidad social empresarial orientadas a generar bienestar y aportar positivamente a las comunidades de la región Caribe.

Estas acciones incluyen el apoyo en la adecuación y mantenimiento de parques y espacios comunitarios, así como el desarrollo de campañas de promoción de la salud física, oral y mental dirigidas a niños, jóvenes y diferentes comunidades.

La institución, que cumplió más de dos décadas prestando servicios de salud, también participa en ferias de empleo, emprendimiento y salud, creando espacios que acercan las oportunidades, la información y los servicios a las comunidades. De igual manera, promueve actividades deportivas y recreativas que involucran a instituciones educativas, comunidades y colaboradores, lo que fortalece los hábitos de vida saludable, la integración y el bienestar.

El compromiso social también se refleja en iniciativas de apoyo a la educación, mediante la donación de mobiliario escolar y útiles para estudiantes, así como en campañas solidarias de recolección y entrega de alimentos no perecederos, elementos de aseo, ropa y otros recursos destinados a personas y comunidades que lo requieren.

A estas iniciativas se suman jornadas de donación de sangre y diferentes actividades construidas junto a colaboradores, aliados y comunidades, con el propósito de promover la solidaridad, la participación y el cuidado colectivo.

Para Gestión Salud IPS, cumplir 21 años también significa reconocer la importancia de crecer junto a su entorno. Por eso, continúa fortaleciendo acciones que trascienden la atención en salud y buscan aportar a la construcción de comunidades más saludables, solidarias y con mayores oportunidades de bienestar.