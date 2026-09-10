Gestión Salud IPS, 21 años construyendo salud, confianza y bienestar en la región Caribe

Colombia

Durante 21 años, Gestión Salud IPS ha construido una trayectoria basada en el compromiso con la salud, el bienestar y la vida de las personas.

La institución, desde el año 2005, ha evolucionado para responder a las necesidades de atención de las comunidades y aportar al fortalecimiento del sector salud en la región Caribe.

Actualmente, con presencia en Cartagena, Santa Marta y próximamente Bucaramanga, Gestión Salud IPS cuenta con un modelo de atención integral respaldado por talento humano, infraestructura, tecnología y una amplia oferta de servicios orientados a brindar una atención segura, oportuna y humanizada.

Su capacidad de atención incluye servicios de alta complejidad como urgencias, hospitalización, unidades de cuidados críticos, cirugía, consulta externa, atención domiciliaria, cardiología no invasiva, hemodinamia, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, transporte medicalizado, y otros servicios que permiten acompañar las diferentes necesidades de salud de sus usuarios.

A lo largo de estas dos décadas, la institución ha consolidado un camino de crecimiento y transformación, manteniendo como eje central el cuidado de las personas. La seguridad del paciente, el mejoramiento continuo, la calidad en la atención y la calidez humana hacen parte de los pilares que orientan su gestión.

Al cumplir 21 años de trayectoria, Gestión Salud IPS reafirma su propósito de continuar creciendo junto a la región Caribe, fortaleciendo sus servicios y construyendo experiencias de atención que generen confianza, bienestar y esperanza.

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