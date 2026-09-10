Gestión Salud IPS, 21 años construyendo salud, confianza y bienestar en la región Caribe
Con 21 años de experiencia, Gestión Salud IPS continúa fortaleciendo su presencia en la región Caribe, ofreciendo servicios de salud con altos estándares de calidad, seguridad y calidez humana.
Colombia
Durante 21 años, Gestión Salud IPS ha construido una trayectoria basada en el compromiso con la salud, el bienestar y la vida de las personas.
La institución, desde el año 2005, ha evolucionado para responder a las necesidades de atención de las comunidades y aportar al fortalecimiento del sector salud en la región Caribe.
Actualmente, con presencia en Cartagena, Santa Marta y próximamente Bucaramanga, Gestión Salud IPS cuenta con un modelo de atención integral respaldado por talento humano, infraestructura, tecnología y una amplia oferta de servicios orientados a brindar una atención segura, oportuna y humanizada.
Su capacidad de atención incluye servicios de alta complejidad como urgencias, hospitalización, unidades de cuidados críticos, cirugía, consulta externa, atención domiciliaria, cardiología no invasiva, hemodinamia, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, transporte medicalizado, y otros servicios que permiten acompañar las diferentes necesidades de salud de sus usuarios.
A lo largo de estas dos décadas, la institución ha consolidado un camino de crecimiento y transformación, manteniendo como eje central el cuidado de las personas. La seguridad del paciente, el mejoramiento continuo, la calidad en la atención y la calidez humana hacen parte de los pilares que orientan su gestión.
Al cumplir 21 años de trayectoria, Gestión Salud IPS reafirma su propósito de continuar creciendo junto a la región Caribe, fortaleciendo sus servicios y construyendo experiencias de atención que generen confianza, bienestar y esperanza.
Puede ampliar su información en www.gestionsaludips.com o a través de redes sociales:
Instagram:@gestionsaludipsFacebook:@gestionsaludipsTikTok:@gestionsaludipsLinkedIn: @gestionsaludips