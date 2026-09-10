¿Qué pasará con los exguerrilleros que están en la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo?

Bogotá

Luego de que el Gobierno de Abelardo De la Espriella firmara la resolución con la cual cierra a partir del próximo 30 de septiembre la Zona de Ubicación Temporal que está ubicada en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde 99 hombres y mujeres hacían tránsito a la vida civil luego de que el pasado 18 de junio entregaran armas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aclaró lo que pasará con las personas que aún están en el espacio.

Esta entidad es clara en decir que la orden de cerrar el espacio no impide la atención a estos exguerrilleros que ya manifestaron su deseo de integrarse a la sociedad civil una vez se despojaron de su camuflado y entregaron armas de manera colectiva en el marco del proceso de paz que existía entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, conformada por dos estructuras armadas que se separaron de alias ‘Iván Márquez’, ya que estas personas están inscritas en el programa de Reintegración y seguirán recibiendo atención en cualquiera de las sedes de los 19 grupos territoriales existentes a nivel nacional.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización dice que no tiene competencias para la resolución de la situación jurídica de esta población, pero reitera su disposición y compromiso con la garantía de derechos de las personas en proceso de reintegración y estará atenta a concurrir en esfuerzos con las demás entidades del Estado colombiano en el marco del plan de cierre de la Zona de Ubicación Temporal que debe liderar la oficina del Consejero Comisionado de Paz.