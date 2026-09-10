"El río no volverá a tocar su puerta": alcalde de Montería tras entrega de viviendas a 43 familias. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregaron 43 viviendas a igual número de familias que resultaron fuertemente afectadas por las inundaciones del pasado mes de febrero en la ciudad. Las viviendas están ubicadas en el barrio El Roble III, sur de la capital de Córdoba.

“Llegamos a tener unas 9.000 personas en alojamientos temporales y de esa cifra, unas 80 familias no podían devolverse a ningún sitio, porque, uno, no tenían casa, o dos, lastimosamente la casa que tenían había sido destruida por la inundación, de ahí empezamos tocar puertas a la UNGRD, y logramos concretar una comprar de vivienda que ya estaban listas, que son las que entregamos hoy”, indicó este 9 de septiembre el mandatario municipal.

“Estas familias tienen un techo, el río no les va a tocar la puerta; tendrán la tranquilidad de que estarán bien, pero todo no para ahí, seguimos gestionando y estamos construyendo más de 400 viviendas”, agregó el alcalde Kerguelén.

Datos sobre la emergencia generadas por las inundaciones:

A comienzos de 2026, Montería enfrentó un fenómeno hidrometeorológico extraordinario asociado a un frente frío localizado en el mar Caribe, que generó intensas precipitaciones, fuertes vientos e inundaciones con afectaciones en diferentes sectores urbanos y rurales del municipio.

“Desde los primeros momentos de la emergencia, la Alcaldía de Montería articuló acciones con la UNGRD y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), con el propósito de avanzar más allá de la atención inmediata y encontrar soluciones definitivas para las familias damnificadas”, informó la administración municipal.

“Como resultado de este trabajo conjunto, en una primera fase se aprobó la adquisición de 43 Viviendas de Interés Social (VIS) para hogares priorizados dentro del Registro Único de Damnificados y se destinaron $6.988.600.000, provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para dar respuesta. El proyecto habitacional Los Robles III fue evaluado y viabilizado técnica, jurídica y financieramente para garantizar condiciones adecuadas a las familias beneficiarias”, destacó.

“Así, lo que comenzó con inundaciones, pérdidas e incertidumbre se convierte hoy en 43 nuevos hogares y 43 oportunidades para comenzar otra vez”, concluyó.