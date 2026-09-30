Comunidades del occidente de Montería alertan por constantes apagones: exigen soluciones

Montería

Las comunidades del occidente de la ciudad de Montería han prendido las alarmas por los apagones que se han convertido en una constante en horas de la noche. En ese sentido, exigieron soluciones de fondo debido a que las facturas de energía eléctrica siguen elevadas y no compensan la prestación del servicio.

Durante la noche del 29 de septiembre, gran parte de la margen izquierda del río Sinú registró cuatro apagones.

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“Hace dos semanas, el occidente viene registrando fallas en el fluido eléctrico. Todas las noches, entre las 9:00 p.m. y las 11:30 p.m., se presentan hasta cinco apagones intermitentes de 10 a 15 segundos. Esto ha generado un rechazo generalizado entre la comunidad, porque apenas estamos superando todas las afectaciones del frente frío y volvimos a hacer inversiones para comprar los electrodomésticos y con esto de Afinia se están colocando en riesgo, incluso ya se nos han quemado varios”, expresó Carlos del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Vallejo.

Asimismo, sostuvo que “por más que Afinia diga que está haciendo mantenimientos, que viene un circuito nuevo, vemos con preocupación que no se está implementando un plan B para mitigar la situación mientras se pone en marcha el circuito que están construyendo. La comunidad ya no aguanta más”.

Por su parte, Pedro Mercado, líder del barrio Villa Real, manifestó que “la luz se va cuatro y cinco veces al día y nadie de la empresa responde. Si a una persona se le quema una nevera, un aire acondicionado o cualquier electrodoméstico, ¿quién responde? Sin embargo, cuando hay atraso en el pago dos o tres días, sí están prestos para venir a cortar el servicio y cobrar la reconexión. Eso no es justo. Queremos que la gente sepa el mal servicio que viene prestando la empresa Afinia”.

Los barrios más afectados son la urbanización Vallejo, Villa Real, Juan XXIII, El Dorado, Rancho Grande, La Ribera, República de Panamá y otros.

¿Qué responde Afinia ante la ola de quejas?

Ante la ola de quejas de las comunidades del occidente de Montería, afectadas por las inundaciones del pasado mes de febrero, Caracol Radio consultó con la gerente de Afinia en Córdoba, Liliana Barrios, quien aseguró que “se sigue presentando sobrecarga en ese horario; esas son las horas pico de mayor demanda de energía. Estamos revisando porque se había hecho algo para mitigar; sin embargo, parece que no ayudó por la demanda”.

“Para poder mitigar la sobrecarga a nivel de los circuitos Montería 5 y Pradera 5, estamos terminando de construir el circuito Montería 9. La idea es que este domingo, 4 de octubre, podamos terminar y hacer la distribución de las cargas para equilibrar y que no se sigan presentando estos inconvenientes en ese horario, pero seguimos insistiendo en el uso eficiente de la energía, ya que la alta demanda es la que causa estas situaciones”, manifestó.

Finalmente, precisó que “en horas de la mañana de este 30 de septiembre se distribuirán las cargas para descargar el circuito Pradera 5 y se mitigue un poco la alta demanda”.

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¿Qué hacer para ahorrar energía ante la alerta del fenómeno de El Niño?

“El aire acondicionado es uno de los equipos con mayor uso en la región y también uno de los que más energía demanda. Por ello, Afinia recomienda mantenerlo entre 24 °C y 26 °C, realizar limpieza periódica de los filtros y mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté en funcionamiento. Una vez alcanzada una temperatura confortable, es posible apagarlo y aprovechar el ambiente fresco por más tiempo, reduciendo así el consumo de energía”, detalló la empresa hoy cuestionada por las constantes fallas.

Hábitos que contarían: