Anuncian más de $100 mil millones para proyectos viales que conectarían a Córdoba con Antioquia. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, junto a su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que fue aprobado el Plan Estratégico de la RAP Córdoba – Antioquia, que iniciaría con la priorización de las inversiones necesarias para la ejecución dos proyectos viales estratégicos, para la conectividad y competitividad de estos territorios.

“Se trata de la vía Valencia – San Pedro de Urabá y del corredor San José de Uré – Tarazá, dos iniciativas que prometen fortalecer la conexión entre el sur de Córdoba y una zona de alto dinamismo comercial y con gran infraestructura portuaria como lo es el Urabá antioqueño”, destacó la administración departamental.

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Sobre el primer proyecto, Zuleta Bechara resaltó que “apropiamos más de 105 mil millones de pesos para hacer realidad esa vía que conecta a nuestro territorio desde Valencia hasta San Pedro de Urabá. La idea es que trabajemos de manera articulada, que podamos hacer una planeación estratégica y tener logros en el corto y mediano plazo”.

“En próximas semanas sacaremos la licitación de este gran corredor estratégico en una primera fase, para fortalecer el crecimiento económico, la competitividad de toda esta región del país”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia señaló que “desde la Asamblea de Antioquia, recientemente obtuvimos autorización para aumentar el cupo de endeudamiento con un destino importante en ese tramo vial, que irá a complementarse también con recursos de regalías. Vamos a hacer lo que nos corresponde para empatar ese camino justo donde usted lo termine con recursos de la Gobernación de Córdoba, así San Pedro de Urabá y Valencia estarán conectados”.

Tras lo expuesto, la administración departamental resaltó que estas iniciativas harían parte de una visión que buscaría la integración de los territorios, aprovechando sus potencialidades como impulso a la competitividad de esta subregión.

“Córdoba y Antioquia son departamentos hermanos, no solamente nos unimos geográficamente, sino que tenemos una verdadera hermandad social, cultural y económica. Con esta formalización del Plan Estratégico, y el reinicio de la RAP Córdoba – Antioquia, lo que queremos es bienestar, progreso y mayor competitividad para toda esta región del país. El futuro de Colombia son sus regiones”, concluyó.