“No vamos a tener afectación como en el frente frío”: Alcaldía Montería por alerta en humedal Berlín

Montería

Las autoridades de Gestión de Riesgo de Montería entregaron un parte de tranquilidad a las comunidades de la margen izquierda del río Sinú, tras el ingreso de agua al humedal Berlín, ubicado detrás de la urbanización Vallejo.

Según lo establecido, las fuertes lluvias de los últimos días han generado el represamiento de agua; sin embargo, aseguraron que las actuales condiciones son diferentes a las registradas en el mes de febrero por el paso del frente frío que ocasionó graves inundaciones en esta sección del país.

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“Damos la tranquilidad a la comunidad con dos puntos: primero, las condiciones hidroclimatológicas presentes son totalmente distintas a las del frente frío, lo que significa que no va a tener afectaciones iguales a las tenidas en ese momento. Segundo, hay una serie de intervenciones antrópicas que tenemos que revisar para generar un correcto desvío o conducciones de agua de unas zonas que registran represamiento a puntos que tienen menos agua para generar una disminución en los canales de drenaje de la zona”, estableció el jefe de Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Montería, Luis Ordosgoitia.

Por su parte, la empresa Urrá asegura que las descargas hacia el río Sinú no han alcanzado los 700 metros cúbicos por segundo, que son los volúmenes de agua normales en época de intensas lluvias.