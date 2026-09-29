Alcaldía de San Pelayo advierte que el frente frío habría afectado la construcción de dos puentes

Montería

Luego de que las comunidades del corregimiento Sabana Nueva, en San Pelayo, Córdoba, advirtieran sobre el abandono de las obras que buscaban la construcción de dos puentes por un valor cercano a los $5.800 millones, la administración municipal se pronunció, asegurando que el proyecto se vio afectado por el paso del frente frío registrado el pasado mes de febrero.

“Durante las excavaciones se encontró un banco de arena que impide continuar con el método de construcción previsto, el alcalde William Esteban Cavadía Hernández viajará a Bogotá para buscar, junto con Invías, el contratista y la interventoría, una solución que permita retomar este proyecto, financiado con recursos de Invías”, informó la Alcaldía de San Pelayo.

“La administración municipal gestionó el proyecto ante Invías hasta lograr su contratación, posteriormente, la interventoría revisó los estudios y realizó ajustes a los diseños, pero el frente frío cambió las condiciones del terreno, donde el agua permaneció durante varios días, al iniciar las excavaciones para construir las bases de los puentes, se encontró un banco de arena de aproximadamente 15 metros de profundidad, de una dimensión que no se había previsto”, agregó.

Según explicó el secretario de Planeación e Infraestructura, Edgardo Hernández, “cada vez que se profundizaba la excavación, la arena seguía subiendo, lo que impedía instalar los pilotes y vaciar el concreto, por esa razón, los trabajos se detuvieron mientras se evalúa una forma distinta de construir las bases de los puentes, acorde con las condiciones encontradas”.

“Se está evaluando un tipo de sistema constructivo diferente donde pueda quedar un mejor apoyo con el banco de arena que encontramos en el momento (...) Se está buscando una cimentación diferente para llevar a cabo los levantamientos de estos dos puentes”, precisó.

Finalmente, la administración municipal reconoció las dificultades que esta suspensión representaría para las comunidades de Sabana Nueva y anunció que “mantendremos informada a la población sobre los resultados de la reunión y los pasos para retomar las obras”.

Cabe recordar que cerca de 10 comunidades se encontrarían incomunicadas por la falta de estos puentes. Se trata de La Trampa, El Napal, Cañoelar, El Chaján, El Sahurdano, El Mundo, Las Flores, El Atal, San Rosa y San Miguel, margen izquierda del río Sinú.