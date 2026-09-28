Autoridades reportan caso de feminicidio en Lorica, Córdoba: la víctima fue atacada con arma blanca

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rechazó el caso de feminicidio registrado en el municipio de Lorica el pasado 27 de septiembre. La víctima fue identificada como Mary Luz Martínez Hernández, quien fue atacada con arma, al parecer, por parte de quien fuera su compañero sentimental.

“Todo nuestro rechazo y condena al feminicidio del que fue víctima Mary Luz Martínez Hernández, en Lorica. Agradecemos a nuestra Policía Nacional por la rápida reacción y las acciones que hicieron que el presunto agresor se entregara. Este hombre ya se encuentra a disposición de las autoridades y esperamos que la justicia actúe con severidad”, sostuvo el mandatario departamental.

“En Córdoba no permitiremos que la violencia y la intolerancia arrebaten lo más sagrado que es la vida. Nuestras mujeres merecen vivir seguras, sin miedo y libres de cualquier forma de violencia”, agregó.

Asimismo, instó a denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres a través de la Línea Rosa departamental (3173699932), Línea 155, Policía Nacional 123 y la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, el alcalde de Lorica, Carlos Manzur, expresó que “desde la Administración Municipal extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y hacemos un llamado a la sociedad a rechazar toda forma de violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar”.