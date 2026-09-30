Anuncian acciones para reforzar la seguridad en Córdoba por visita presidencial y fin de año

Montería

Las autoridades de Córdoba desarrollaron un consejo extraordinario de seguridad este 30 de septiembre, en el que se determinaron varias acciones tendientes a a contrarrestar delitos de alto impacto como el hurto, homicidios y otros.

Pese a la ola de atracos que ha venido enfrentando la ciudad de Montería en esta época de fin de año, las autoridades concluyeron que este tipo de acciones contrarias a la ley han disminuido.

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“El encuentro que reunió a toda la institucionalidad, concluyó con resultados positivos para el departamento, al evidenciar una reducción de delitos de impacto como el homicidio y el hurto en todas sus modalidades, con disminuciones del 17% y 24% respectivamente; además de completar el récord de cerca de 200 días sin la comisión de hechos de vida en ocho municipios”, reveló la administración departamental.

Tras lo expuesto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, sostuvo que “esta reducción en delitos duros no es motivo para que bajemos la guardia, seguiremos trabajando por la seguridad y la tranquilidad de todos nuestros ciudadanos y visitantes”.

Durante el encuentro, también se identificaron situaciones que requieren especial atención y una respuesta articulada de las autoridades, entre ellas los siniestros viales, violencia intrafamiliar y otros delitos relacionados con la convivencia ciudadana.

“En materia de seguridad vamos muy bien, pero tenemos unas situaciones que deben ser atendidas de manera especial, como los delitos sexuales, en donde debemos trabajar y establecer estrategias que ya coordinamos dentro de este Consejo de Seguridad para empezarlas a operar, y de la misma manera, en accidentes viales. Tenemos que trabajar mucho, pero es muy importante que sepan todos los monterianos que lo que hagamos desde la administración, desde la Policía, no sirve de nada si no se toma conciencia”, manifestó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Asimismo, informaron que durante el consejo de seguridad se coordinó la visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, a Montería este sábado 3 de octubre, estableciendo las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de su agenda en la ciudad.

“De igual manera, las autoridades avanzaron en la estructuración de un plan especial de seguridad para Navidad y Fin de Año, con el propósito de fortalecer la presencia institucional, prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y garantizar que las familias monterianas puedan disfrutar de estas fechas con tranquilidad”, agregó.