“Tienen que hacer un análisis diferencial”: alcalde de Montería a la CREG

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) un nuevo análisis que permita aplicar un cobro diferencial para el Caribe colombiano ante la ola de calor que azota a esta sección del país, donde aseguró que “la energía no es un lujo sino una necesidad”.

“Estas temperaturas y los efectos adversos del cambio climático que hemos visto en Montería con sensación térmica de 50 grados nos lleva a diferentes situaciones que podemos aplacar solo con aire acondicionado y los ventiladores, y eso, por supuesto aumenta el consumo de energía”, sostuvo el mandatario municipal.

“Tienen que hacer un análisis diferencial para ciudades como Montería, para departamentos como el nuestro, porque es que esto no es un lujo, es una necesidad en nuestra ciudad”, agregó.

El mandatario hizo la solicitud luego de la medida adoptada por la CREG, que buscaría castigar a quienes se excedan en el consumo de energía por encima del promedio mensual ya identificado.

Cabe recordar que Montería hace parte del grupo de municipios en alerta ante la posible ocurrencia de incendios forestales debido a las altas temperaturas en Córdoba.