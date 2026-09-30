Tenjo prepara una experiencia de fin de año que busca impulsar el turismo y atraer 50.000 visitantes

Tenjo se prepara para sumar un nuevo atractivo a su temporada de fin de año y fortalecer su posicionamiento turístico dentro de la Sabana Centro.

Durante diciembre de 2026, el municipio proyecta albergar una experiencia cultural e inmersiva distribuida en un área total de 39.000 metros cuadrados, de los cuales 1.384 m² corresponderá al pesebre, concebida para atraer a más de 50.000 visitantes provenientes de Bogotá, Cundinamarca y otros puntos del país.

El proyecto, denominado El Pesebre Más Grande de Tenjo, contempla una operación de 35 días y una puesta en escena inspirada en lugares como Belén, Jerusalén y Egipto. La experiencia combinará escenografía, interpretación, artesanía, gastronomía y espacios de encuentro familiar, con una propuesta que busca transformar la temporada de Navidad en un nuevo motor de turismo cultural para el municipio.

En esta etapa, la organización también busca ampliar la articulación con empresas y marcas locales y regionales, desde pequeños emprendimientos hasta compañías de mayor escala, interesadas en contribuir al impacto cultural, turístico y económico de la iniciativa. Varias marcas ya se han vinculado al proyecto y aquellas que decidan sumarse serán invitadas al evento oficial de lanzamiento, en el que se presentarán sus alcances y próximos hitos.

Más allá de la dimensión escenográfica, la iniciativa busca aprovechar el flujo turístico de diciembre para fortalecer el posicionamiento de Tenjo como destino cercano a Bogotá y generar una nueva dinámica alrededor de su oferta gastronómica, comercial y cultural.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Administración Municipal de Tenjo, encabezada por el alcalde Iván David Nemocón Espinosa, y con el respaldo de empresas privadas que se han sumado a la iniciativa por su compromiso con el impacto social, cultural y económico en el territorio.

La articulación entre el sector público, la empresa privada y la organización busca ampliar los beneficios de la experiencia para el municipio y su comunidad.

La organización proyecta que la operación tenga efectos sobre restaurantes, comercios, emprendimientos y servicios del municipio durante la temporada. El proyecto también contempla la generación de más de 150 empleos directos e indirectos y la participación de más de 90 actores, artesanos y gestores culturales vinculados a la región.

“Queremos que la gente no solamente venga a ver una experiencia de fin de año, sino que descubra Tenjo, consuma en el municipio y conozca el talento que existe en la región. El proyecto nació precisamente de pensar cómo convertir esta temporada en una oportunidad cultural, turística y económica para el territorio”, señala Ricardo Rincón, Director General de El Pesebre Más Grande de Tenjo.