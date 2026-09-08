Soacha ha registrado 89 incendios de cobertura vegetal en 2026: preparan plan ante El Niño

El municipio de Soacha, Cundinamarca, registró 89 incendios de cobertura vegetal entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de 2026, con una afectación estimada de 73,2 hectáreas.

Ante este panorama, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía acordaron fortalecer las acciones de preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) participó en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, donde fueron revisadas las capacidades de respuesta del municipio y los diferentes escenarios que podrían afectar a las comunidades.

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Cabe mencionar que el análisis tuvo como referencia el Plan de Contingencia Departamental para enfrentar los efectos del fenómeno natural, documento que estudió los eventos registrados entre 2020 y 2026 y ubicó a Soacha entre las zonas con mayor susceptibilidad debido a las afectaciones recurrentes relacionadas con incendios forestales y desabastecimiento hídrico.

Articulación para responder a posibles emergencias

Durante la reunión, el departamento y el municipio acordaron articular las capacidades de los cuerpos de bomberos voluntarios y oficiales, impulsar los Planes Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres y desarrollar medidas de reducción y mitigación.

Además, se estableció la necesidad de consolidar un plan específico de preparación, teniendo en cuenta la disminución de las lluvias prevista para Cundinamarca, de acuerdo con los pronósticos del Ideam.

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Por otra parte, Soacha registró durante el periodo seis eventos asociados a las lluvias: tres movimientos en masa y tres inundaciones.

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Las autoridades señalaron que las medidas acordadas buscan anticiparse a los escenarios identificados para el municipio y coordinar las capacidades departamentales y locales para responder de manera oportuna ante posibles emergencias.