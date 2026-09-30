CAR suspende concesiones de agua en 35 municipios por sequía

Ante el descenso de los caudales en varias cuencas de Cundinamarca y Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puso en marcha una ofensiva de evaluación hidrológica y control en 35 municipios declarados en estado de alerta por riesgo de desabastecimiento.

La directriz institucional ordena a las 14 direcciones regionales revisar de manera detallada, cuenca por cuenca y expediente por expediente, el comportamiento de las fuentes que alimentan acueductos urbanos y veredales.

Así las cosas, la autoridad ambiental definirá las medidas administrativas necesarias para modificar asignaciones, reducir caudales o suspender temporalmente concesiones de aguas superficiales a industrias, comercios y actividades agropecuarias que ejerzan una presión crítica sobre las bocatomas comunitarias.

“La instrucción a nuestros equipos técnicos es perentoria: revisar cada punto crítico sobre el terreno. No podemos permitir que el estrés hídrico deje sin agua potable a la población. Cada decisión de disminuir caudales o suspender concesiones superficiales se tomará con estricto rigor técnico y científico, aplicando el Código de Recursos Naturales y el Decreto 1076, que priorizan de forma absoluta el consumo humano por encima de cualquier actividad económica”, dijo el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

Para asegurar que las actividades económicas no frenen sus operaciones ni compitan por el agua de las comunidades, la autoridad ambiental activara mesas de acompañamiento técnico para habilitar fuentes alternativas.

Alerta en San Antonio de Tequendama

Precisamente los habitantes del municipio han denunciado que los ríos y quebradas se encuentran afectadas debido a la sequía que se vive en el departamento. Ante la situación, piden a las autoridades tomar medidas sobre esta situación que tienen esta parte de Cundinamarca sin agua.