La actividad cerebral revela nuevas claves para entender las decisiones de compra

Atención, emociones, memoria y estímulos sensoriales aportan nuevas variables para comprender al consumidor y convertir ese conocimiento en decisiones de negocio.

Especialistas y referentes de empresas de Latinoamérica analizarán estas transformaciones durante DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026.

La actividad cerebral y otras respuestas del organismo aportan nuevas fuentes de información para comprender cómo las personas reaccionan ante productos, marcas y contenidos.

Su aplicación en marketing y negocios será uno de los ejes de DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026, el primer congreso internacional de neuromarketing organizado por la Universidad Espíritu Santo (UEES), que reunirá a especialistas de Latinoamérica.

El neuromarketing combina conocimientos de la neurociencia con el estudio del comportamiento del consumidor para analizar procesos relacionados con la atención, las emociones y la memoria, factores que intervienen en la manera en que las personas procesan un anuncio, reconocen una marca o toman una decisión de compra.

A diferencia de herramientas tradicionales como encuestas, entrevistas o grupos de enfoque, técnicas como la electroencefalografía (EEG), el seguimiento ocular o eye tracking y distintas mediciones fisiológicas permiten estudiar respuestas ante productos, mensajes y estímulos que complementan aquello que los consumidores expresan directamente sobre sus preferencias.

El reto para las empresas está en convertir ese conocimiento en decisiones concretas. Entender qué capta la atención, qué genera recordación o qué elementos influyen en la percepción de una marca puede aportar nuevas variables para desarrollar contenidos, productos, experiencias y estrategias comerciales.

A ello se suma la dimensión sensorial. La vista, el sonido, el tacto y otros estímulos forman parte de la experiencia que las personas construyen alrededor de productos y marcas. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y el análisis de datos amplían las posibilidades para identificar patrones y comprender el comportamiento de las audiencias.

Estos temas formarán parte de DYNAMIND Neuromarketing Summit 2026, cuya agenda conectará neurociencia, comportamiento del consumidor, estrategia empresarial, tecnología, contenidos y experiencias sensoriales.

Entre las expositoras confirmadas se encuentra Jeimmy Calderón Quintero, Head of Sales de TikTok para Aleph Group en Colombia, Ecuador y Bolivia, cuya trayectoria se ha enfocado en la economía de la atención, la creatividad aplicada al marketing y la conexión de las marcas con sus audiencias digitales.

También participará desde Perú Paula Fukuda, estratega de contenido, fundadora de CREATOR FEST y especialista en crecimiento orgánico, quien ha capacitado a más de 10.000 emprendedores; además de Paula Karam (Brasil), Head of Andean de LinkedIn, con experiencia internacional en liderazgo comercial, desarrollo de talento y gestión de equipos en Latinoamérica y África.

La programación contempla también la participación de un representante de Google.