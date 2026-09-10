¿Bajó de precio? Esto vale el iPhone 17 en Colombia tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro y Pro Max

Apple volvió a mover el mercado de los celulares con su más reciente lanzamiento, pero esta vez hubo una sorpresa que puede interesar especialmente a quienes estaban esperando una reducción en el precio de los modelos anteriores.

de la presentación de una nueva generación, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si los modelos anteriores tuvieron una reducción de precio.

Uno de los equipos que más interés genera es el iPhone 17, especialmente entre quienes quieren comprar un celular de gama alta sin tener que pagar el valor de los nuevos modelos presentados por Apple.

Sin embargo, esta vez hay una particularidad: el iPhone 18 estándar no fue presentado en este evento, por lo que el iPhone 17 continúa teniendo un lugar importante dentro de la oferta de la compañía.

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¿Cuánto vale el iPhone 17 en Colombia después del lanzamiento del iPhone 18 Pro?

En Colombia, el precio del iPhone 17 no tuvo una reducción automática por el lanzamiento de los iPhone 18 Pro y Pro Max.

Actualmente, la versión de 256 GB se encuentra alrededor de los $4.699.000, aunque el precio puede cambiar dependiendo del distribuidor, las promociones disponibles y las condiciones de compra.

Para quienes necesitan más espacio de almacenamiento, el modelo de 512 GB puede encontrarse por encima de los $5.800.000.

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Esto quiere decir que, por ahora, quienes estaban esperando una caída considerable en el precio del iPhone 17 después del evento de Apple tendrán que comparar ofertas y promociones de los diferentes distribuidores.

Precio del iPhone 17 de 256 GB y 512 GB en Colombia

El iPhone 17 fue presentado por Apple en septiembre de 2025 y llegó con una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion, procesador A19 y cámara principal Fusion de 48 megapíxeles.

Una de las novedades importantes de esa generación fue que el almacenamiento inicial pasó a ser de 256 GB, mientras que también existe una versión de 512 GB.

Por sus características, el equipo todavía se mantiene como una alternativa para los usuarios que buscan un iPhone potente, pero que no necesariamente necesitan comprar la generación más reciente.

¿Por qué el iPhone 17 no bajó de precio tras el lanzamiento?

La compañía presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, pero no lanzó en esta ocasión el iPhone 18 estándar. Esto cambia el comportamiento habitual de los precios, porque el iPhone 17 todavía no tiene un sucesor directo dentro de la nueva generación.

Por eso, el lanzamiento de los modelos Pro no implica necesariamente que el iPhone 17 tenga que bajar de precio de inmediato.

Además, el comportamiento del mercado estadounidense tampoco apunta a una reducción generalizada. Después del lanzamiento, algunos precios de los equipos de Apple incluso aumentaron en ese país.

¿Conviene comprar el iPhone 17 ahora o esperar?

La decisión depende principalmente de lo que esté buscando el comprador.

Si necesita un celular de alta gama y encuentra el iPhone 17 con una buena promoción, puede ser una alternativa interesante, especialmente porque sus especificaciones siguen siendo competitivas.

Pero si el objetivo principal es conseguirlo al menor precio posible, podría ser conveniente esperar nuevas promociones de los distribuidores o incluso aguardar al lanzamiento del iPhone 18 estándar.

Ese será el momento que podría generar una presión mayor sobre el precio del iPhone 17, ya que se trataría de su sucesor directo.

Por ahora, la conclusión es clara: el lanzamiento del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max no provocó una rebaja automática del iPhone 17 en Colombia. Quienes quieran comprarlo más barato deberán estar atentos a descuentos, promociones y cambios en los precios de los distribuidores.