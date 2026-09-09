Clasificación general Vuelta a España 2026: tres colombianos se mantienen en el top-20 de la tabla
Enric Mas continúa como líder de la clasificación con más de 2 minutos de ventaja respecto a sus perseguidores.
Matthew Brennan ganó la decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2026, siendo este su quinto triunfo en esta carrera, que sigue comandada por el español Enric Mas, en vísperas de una crucial contrarreloj individual.
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Brennan, ganador también la víspera en Palos de la Frontera, se impuso en el esprint masivo en la meta de Sevilla, tras una etapa llana de transición, al belga Jordi Meeus y al danés Magnus Nielsen.
El joven velocista británico (21 años), debutante en una gran vuelta, se anotó su quinta victoria en la ronda española. En el siglo XXI, sólo dos corredores habían logrado cinco victorias en una misma Vuelta a España: el alemán John Degenkolb en 2012 y el italiano Alessandro Petacchi en 2025 y en 2003.
El jueves 9 de septiembre se disputará la 18ª etapa de la Vuelta, una contrarreloj individual de 32,1 km entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, que puede voltear las posiciones en la general.
Así va la clasificación general de la Vuelta España
La general sigue encabezada por el español Enric Mas (Movistar) con 2 minutos 6 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 2 minutos 10 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), ganador de cuatro Vueltas a España.
|POS
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Enric Mas
|Movistar
|60H 09′44″
|2
|Felix Gall
|Decathlon
|+2′06″
|3
|Primož Roglič
|Bora
|+2′10″
|11
|Harold Tejada
|Astana
|+9′48″
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education
|+ 29′46″
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|+ 43′38″
|98
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|+ 2H 46′48″
|138
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+ 3H 41′06″