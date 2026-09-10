Etapa 18 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga a los colombianos en la contrarreloj individual
Fracción de 32.1 kilómetros que podría dejar novedades en la clasificación general.
Sigue su curso la última semana de competencias en la Vuelta a España 2026. Este jueves 10 de septiembre se corre la etapa 18 del certamen: contrarreloj individual de 32.1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.
Podría ser una jornada importante en La Vuelta, dado que se podrían presentar cambios en la clasificación general. Por ahora lidera el español Enric Mas con más de dos minutos de ventaja sobre Felix Gall y Primoz Roglic, diferencia que hoy podría bajar considerablemente.
Siga EN VIVO la etapa 18 de la Vuelta a España 2026
¡Continúa Juan Guillermo Martínez!
El colombiano pasa por el segundo punto intermedio como el quinto mejor pedalista hasta el momento. Su tiempo fue de 25'37"
¡Así va Juan Guillermo Martínez!
El colombiano pasa por el primer punto intermedio con el sexto mejor tiempo de la competencia: 13'24"
¡¡¡YA COMIENZA LA ETAPA 18 DE LA VUELTA A ESPAÑA!!!
Con la salida del danés Mathias Norsgaard comienza la contrarreloj individual de la jornada
¡Harold Tejada va por el top-10!
El mejor de los colombianos en la Vuelta a España 2026 confía en una presentación que le permita meterse en el lote de líderes
¡Cuarto colombiano en tomar partida!
Juan Felipe Rodríguez, la gran revelación nacional en esta Vuelta 2026, aspira mantener su lugar dentro del top-15 de la clasificación general
¡Santiago Buitrago también tendrá acción!
El líder en la clasificación de la montaña se alista para mantener su lugar dentro del top-20 de la general
¡Segundo colombiano en tomar partido!
Iván Ramiro Sosa continuará con el listado de pedalistas nacionales en la contrarreloj de la etapa 18
¡Primer colombiano en tomar partida!
Juan Guillermo Martínez será el primer pedalista nacional en iniciar su participación en la crono individual
¡Día de contrarreloj individual!
Se corren 32.1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 18 de la Vuelta a España 2026!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...