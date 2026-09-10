Etapa 18 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga a los colombianos en la contrarreloj individual

Etapa 18 de la Vuelta a España 2026 EN VIVO: siga acá a Tejada, a Buitrago y a los demás colombianos. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Sigue su curso la última semana de competencias en la Vuelta a España 2026. Este jueves 10 de septiembre se corre la etapa 18 del certamen: contrarreloj individual de 32.1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

Podría ser una jornada importante en La Vuelta, dado que se podrían presentar cambios en la clasificación general. Por ahora lidera el español Enric Mas con más de dos minutos de ventaja sobre Felix Gall y Primoz Roglic, diferencia que hoy podría bajar considerablemente.

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