En el Magdalena se articulan acciones para atender emergencias por frente frío

Magdalena

Ante el paso del frente frío por el Caribe colombiano, reportado por el IDEAM, la Gobernación del Magdalena activó un seguimiento a las emergencias registradas en el Departamento, en articulación con los Consejos Municipales, encargados de reportar las afectaciones generadas por las fuertes lluvias presentadas en la región.

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Randy Johnson, explicó que las alcaldías municipales actúan como primeros respondientes en la atención de la población afectada, a través de sus Coordinaciones Locales de Gestión del Riesgo.

Según el reporte de las autoridades hay una afectación en el corregimiento de El Carmen, de Ariguaní, donde 12 familias resultaron afectadas por las precipitaciones, por lo que se adelanta el censo para establecer daños y activar los protocolos de asistencia.

Asimismo, en el marco de las medidas preventivas, la Dirección Marítima, Dimar, dispuso la restricción del zarpe para embarcaciones turísticas en Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Sitionuevo, ante las condiciones de fuerte oleaje previstas en el litoral Caribe hasta el 4 de febrero. Esta decisión busca reducir riesgos para pescadores, operadores turísticos y visitantes en la zona costera.