Banco de Alimentos de Bogotá entregó más de 22 millones de kilos de comida a comunidades vulnerables

Más de 22,7 millones de kilos de alimentos y productos llegaron en 2025 a comunidades vulnerables por parte del trabajop articulado del Banco de Alimentos de Bogotá, una red que conecta donaciones, rescate de alimentos y voluntariado para apoyar a miles de familias que enfrentan dificultades para acceder a comida.

De acuerdo con el informe de gestión presentado por la organización, durante el último año se distribuyeron 22.710.863 kilos de alimentos, lo que representa un crecimiento del 11,6 % frente al año anterior.

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo conjunto con empresas, organizaciones sociales, donantes y voluntarios, que permitieron ampliar la capacidad de atención frente a las necesidades alimentarias de comunidades en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.

Durante el mismo periodo, el Banco de Alimentos recibió 12.417.818 kilos de productos en donaciones, fortaleciendo así la cadena de abastecimiento para atender a poblaciones vulnerables.

Alimentos rescatados del desperdicio

Uno de los pilares de esta labor es la recuperación de alimentos que, de otra manera, habrían terminado en desperdicio.

Solo a través de la operación en Corabastos, el principal centro mayorista de alimentos del país, se rescataron 5.084.700 kilos de productos que posteriormente fueron distribuidos entre organizaciones sociales.

A esto se suma el trabajo realizado mediante el Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas (PREA), con el que se recuperaron 4.372.470 kilos de frutas y verduras provenientes del campo colombiano, evitando pérdidas de alimentos y llevándolos a comunidades que los necesitan.

La operación también contó con el apoyo de voluntarios, participando en procesos logísticos, clasificación de productos y distribución.

Apoyo en emergencias climáticas

Además de la ayuda alimentaria, la organización destinó 13.000 millones de pesos en ayudas humanitarias para apoyar a comunidades afectadas por la ola invernal registrada en distintas regiones del país.

“Cada donación se convierte en alimento y esperanza para quienes más lo necesitan”, señaló Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.

El informe se presenta en un año especial para la organización, que conmemora 25 años de servicio, desde su creación en 2001 con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos en Colombia.