Compra de vivienda y ahorro solidario: Analfe y Fondos de Empleados presentes en la feria de Camacol

Las personas interesadas en asistir al encuentro deberán realizar una inscripción previa a través del enlace habilitado para Expovivienda: Expovivienda 2026 – Camacol Bogotá y Cundinamarca.

La feria estará abierta al público el sábado 19 de septiembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y el domingo 20 de septiembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

La Asociación Nacional de Fondos de Empleados – Analfe estará presente en la feria junto a 20 Fondos de Empleados, que acompañarán a sus asociados y trabajadores interesados en encontrar alternativas para hacer realidad uno de los proyectos más importantes para sus hogares; tener vivienda propia.

Según cifras registradas por el DANE, en 2025 el déficit habitacional del país se ubicó en 25,6 %, aunque presentó una reducción frente al año anterior.

En la capital, este indicador fue de 6,3 %, uno de los registros más bajos entre las regiones del país, estos datos revelados, reafirman que aunque se han presentado avances, el acceso a vivienda propia, continua siendo temas fundamentales para las familias colombianas.

Con este panorama, los fondos de empleados representan una amplia alternativa dentro del ecosistema de apoyo al trabajador colombiano.

A través de sus productos y servicios de ahorro, crédito y bienestar, estas organizaciones solidarias, pueden contribuir a que sus asociados encuentren mecanismos que les permite avanzar hacia la compra de su vivienda.

ANALFE, como gremio líder en representación del sector fondista, se suma nuevamente a esta iniciativa, promoviendo un espacio de encuentro entre los fondos, asociados y el sector de la construcción. Entre las entidades participantes se encuentran Siemens, Caracol, Secréditos, Fedejohnson, FEC, Presente, Fodebax, Fonanglo, Fempha, Colsubsidio, Uniandes, Femap, Fecolsa, Foncel, Fondevitriviu, Fedimel y Kdefon.

La invitación está abierta para quienes tienen entre sus proyectos comprar vivienda, conocer opciones de financiación o encontrar alternativas de ahorro que les permitan acercarse a este propósito.

Será una oportunidad para conocer de primera mano la oferta del sector de la construcción y las posibilidades que ofrecen los Fondos de Empleados para acompañar a sus asociados en este camino.

Para asistir, es necesario realizar la inscripción previa a través del enlace habilitado para Expovivienda. Así, los visitantes podrán acceder a este espacio y conocer las diferentes alternativas disponibles para avanzar hacia el sueño de tener vivienda propia.