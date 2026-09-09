Manizales reactiva siete Centros de Escucha para ofrecer atención psicológica gratuita

Manizales

Los siete Centros de Escucha fijos y uno móvil de Manizales nuevamente están activos para brindar acompañamiento psicológico gratuito a la ciudadanía. La estrategia busca ofrecer atención cercana y oportuna a personas de diferentes edades que necesiten orientación o apoyo emocional.

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En estos espacios se realizan consejerías individuales de aproximadamente una hora, además de sesiones educativas, grupos de apoyo y actividades con redes comunitarias. El servicio está dirigido a niños desde los cinco años, adolescentes, adultos y personas mayores, sin necesidad de una remisión previa.

Entre las situaciones que pueden ser atendidas están las crisis de ansiedad y pánico, dificultades emocionales, depresión y otros casos que requieran una primera orientación en salud mental. Las personas interesadas pueden solicitar una cita a través del WhatsApp 320 562 0449 o comunicarse con la línea 123, opción 3.

Desde los Centros de Escucha se señala que acudir a estos espacios no significa necesariamente tener un diagnóstico o atravesar una crisis. La atención también busca fortalecer herramientas emocionales, afrontar situaciones cotidianas y encontrar apoyo cuando una persona considera que no puede hacerlo sola.

Rutas de atención

Los puntos fijos están ubicados en San José, Casa para la Dignidad de las Mujeres, La Palma, Cervantes, Bosques del Norte, La Sultana y La Enea. Además, el programa cuenta con un Centro de Escucha móvil que lleva esta atención a sectores rurales de Manizales.

La estrategia también contempla la activación de rutas de atención cuando durante las consejerías se identifica la necesidad de un proceso especializado. La Administración Municipal invitó a la ciudadanía a buscar orientación de manera oportuna y a pedir ayuda antes de que las dificultades emocionales aumenten.

Conozca las direcciones de los Centros Escucha:

1. Cra 12# 25-45 Cisco San José.

2. CII 49 # 26-46 Casa para la Dignidad de las Mujeres.

3. Cra 15 #12 A – 31 La Palma.

4. CIl 36 A # 27- 102 Cervantes Casa Joven.

5. CIl 48 d 2 # 3 c – 130 Casa de la Justicia Bosques del Norte.

6. CIl 66 # 10 – 73 Junta de Acción Comunal La Sultana.

7. Cra 36 #98-05 La Enea.