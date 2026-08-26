“Desmontar la torre afectada de la catedral de Manizales costaría $3.000 millones”: vicepresidente

Torre de la catedral de Manizales afectada por el terremoto del 10 de agosto; Vicepresidente de Colombia, Arzobispo de Manizales y Alcalde de Manizales.

Manizales

El vicepresidente José Manuel Restrepo explica desde Manizales que el desmonte de la torre afectada de la catedral de la ciudad costaría cerca de $ 3.000 millones, según la estimación que hacen desde el gobierno nacional y puntualiza que trabajan en ello para empezar.

“Tenemos la obligación de propiciar una gran campaña en Manizales, Caldas y Colombia para recuperar esa falla que se generó en una de las torres principales de la catedral, es una obra de ingeniería de envergadura, ya que hay que desmontarla y volver a construirla, lo cual implica un esfuerzo de recursos significativo, estamos en esa tarea, buscaremos también a la fundación de la primera dama y a otros actores para recuperar una de las catedrales más lindas de Colombia”, manifiesta José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia.

Por su parte, el arzobispo de la ciudad, José Miguel Gómez, describe que el resto de la edificación resistió bien el sismo, aunque puntualiza que deben hacer revisión de las otras torres.

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“Hay una aguja principal que tiene más de 100 metros de altura y cuatro torres de la iglesia, las cuales fueron las que más se movieron. Las eucaristías las estamos celebrando en La Posada, un hogar de paso de habitantes de calle donde duermen entre 30 y 40 personas cada noche, en la capilla que tenemos allí, celebramos dos de las seis misas que había aquí”.

Entre tanto, el alcalde Jorge Eduardo Rojas, resalta el acompañamiento a la reciente visita de Restrepo, con quien recorrió las instalaciones de la catedral en la tarde del miércoles 26 de agosto. “Iremos a un puesto de mando a revisar las cifras, pero conversaremos de cómo será el plan de reconstrucción, puesto que esta ciudad tiene adelantado el tema al respecto y se lo expondremos al vicepresidente y luego nos reuniremos con los gremios de la ciudad”.

Consolidado nacional

Agrega que dentro del balance oficial a nivel nacional se registra una gran afectación por el terremoto del 10 de agosto en más de 500 municipios y 15 departamentos, “es un esfuerzo gigante y eso está contemplado en el marco de la emergencia económica”.

Balance oficial del temblor del 26 de agosto

El mandatario municipal agregó que no hay afectaciones, oficialmente, luego del sismo ocurrido en mencionada fecha a las 11:45 de la mañana. Igualmente, la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas informó que tampoco se presentaron daños o inconvenientes en los 26 municipios de la jurisdicción.

José Manuel Restrepo recorrió más temprano los municipios de Belalcázar y Viterbo, en la subregión del Occidente Próspero Caldense, luego llegó a la capital departamental y el jueves 27 de agosto se dirigirá hacia Neira, Salamina, Aguadas y el corregimiento de Arma, jurisdicción de la última población, al norte del departamento.