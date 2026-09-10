América de Cali remonta ante Pereira y avanza a cuartos de final de la Copa BetPlay

América de Cali tuvo que reaccionar temprano para mantenerse con vida en la Copa BetPlay 2026. El equipo dirigido por David González recibió el primer golpe al minuto 7, cuando Jhon Largacha puso en ventaja al Deportivo Pereira.

La respuesta del conjunto vallecaucano llegó al minuto 24 con Dany Rosero, quien marcó el 1-1. América tomó confianza y antes del descanso terminó de darle vuelta al partido.

Tomás Ángel fue protagonista de la remontada al anotar en el minuto 41 y repetir en el 45+3 para dejar el marcador 3-1 al entretiempo.

En la segunda parte, los escarlatas ampliaron la diferencia rápidamente. Al minuto 50, Yeison Guzmán marcó el cuarto y sentenció las aspiraciones del Pereira.

Con la ventaja, América manejó el resultado hasta el final y consiguió una contundente clasificación a los cuartos de final, instancia que también se disputará a partido único en esta edición de la Copa BetPlay.

El equipo vallecaucano ahora espera por el ganador de la llave entre Barranquilla FC y Millonarios, que será su próximo rival en el torneo.

Lo lamentable fue la asistencia del público, apenas 3379 personas para un equipo que está ganando, que está en los primeros lugares y que está logrando objetivos.