Última fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina definirá el futuro de dos equipos del Valle

La Liga Femenina BetPlay entra en su definición y cuatro equipos del Valle llegan con panoramas diferentes a la sexta y última fecha de los cuadrangulares.

Deportivo Cali ya aseguró su clasificación a las semifinales y también el primer lugar del Grupo B. Las azucareras suman 12 puntos después de empatar sin goles ante Santa Fe en Bogotá y cerrarán esta fase defendiendo el título que conquistaron en la pasada edición.

En el mismo grupo, América de Cali cumplió con su tarea al derrotar 3-1 a Orsomarso y llegó a siete puntos. Las escarlatas son terceras, a un punto de Santa Fe, por lo que todavía tienen posibilidades de quedarse con el segundo cupo a semifinales.

Para conseguirlo, América deberá vencer a Deportivo Cali en el clásico vallecaucano y esperar que Santa Fe no gane frente a Inter de Palmira. Un empate ante las azucareras también podría servirle, pero en ese escenario necesitará una derrota de las capitalinas.

En el Grupo A, la situación de Internacional Palmira también está abierta. El equipo vallecaucano derrotó 1-0 a Internacional de Bogotá en la quinta fecha y llegó a siete unidades, ocupando actualmente el segundo lugar.

Las palmiranas tienen una ventaja clara: un triunfo o un empate ante Atlético Nacional las clasificará directamente a las semifinales. El partido será este sábado a las 7:00 de la noche en Medellín.

Precisamente Nacional es tercero con seis puntos y necesita ganar para superar a Palmira y quedarse con el segundo lugar del grupo. Millonarios, líder con 11 unidades, ya aseguró su clasificación.

Por su parte, Orsomarso cerrará su participación sin posibilidades de avanzar. El conjunto vallecaucano suma apenas un punto y ocupa el último lugar del Grupo B.

Así, con una jornada por disputar, Cali ya tiene su boleto asegurado, mientras América e Internacional Palmira se juegan su continuidad y Orsomarso buscará cerrar de la mejor manera su participación en los cuadrangulares.