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10 sep 2026 Actualizado 14:49

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“No me quiero morir”: el dramático relato de auxiliar de enfermería atrapada en el terremoto de Cali

Karen Tamayo, auxiliar de enfermería víctima del terremoto de 7,4 en Cali, revivió en 6AM W los momentos de angustia que vivió en el Hospital Universitario del Valle

“No me quiero morir”: el dramático relato de auxiliar de enfermería atrapada en el terremoto de Cali

“No me quiero morir”: el dramático relato de auxiliar de enfermería atrapada en el terremoto de Cali

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Cali
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A un mes del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026, Karen Tamayo, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, dio detalles de su dramático y milagroso rescate.

La estudiante de enfermería de 24 años realizaba sus prácticas en el sexto piso del hospital, en el área de ginecología y cirugía, donde se encontraban las embarazadas en trabajo de parto y recuperación, cuando la estructura colapsó.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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