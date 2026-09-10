“No me quiero morir”: el dramático relato de auxiliar de enfermería atrapada en el terremoto de Cali
Karen Tamayo, auxiliar de enfermería víctima del terremoto de 7,4 en Cali, revivió en 6AM W los momentos de angustia que vivió en el Hospital Universitario del Valle
“No me quiero morir”: el dramático relato de auxiliar de enfermería atrapada en el terremoto de Cali
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
A un mes del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto de 2026, Karen Tamayo, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, dio detalles de su dramático y milagroso rescate.
La estudiante de enfermería de 24 años realizaba sus prácticas en el sexto piso del hospital, en el área de ginecología y cirugía, donde se encontraban las embarazadas en trabajo de parto y recuperación, cuando la estructura colapsó.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...