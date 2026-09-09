Se estrenó el nuevo tráiler de la serie basada en el clásico del terror de Stephen King, ‘Carrie’

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial de YouTube de Prime Video

Este miércoles se estrenó un nuevo tráiler de la próxima serie de televisión ‘Carrie’, basada en el libro del autor estadounidense Stephen King.

¿Quién desarrolló la nueva miniserie de ‘Carrie’?

La miniserie de terror sobrenatural está desarrollada por el cineasta estadounidense Mike Flanagan, conocido por la película ‘Doctor Sueño’, y está basada en la novela de Stephen King de 1974 y es la cuarta adaptación de la misma.

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¿Sobre qué trata ‘Carrie’?

La serie sigue a Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, una adolescente que ha vivido aislada, al ingresar a la escuela secundaria tras la muerte de su padre y el surgimiento de sus misteriosos poderes telequinéticos.

¿Ya se había adaptado para televisión?

Esta será la primera vez que la historia se adapte para televisión.

¿Cuándo se publicó el libro?

‘Carrie’ se publicó en 1974, permaneció 14 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times y se ha traducido a más de 35 idiomas.

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¿Qué otras adaptaciones se han realizado?

La adaptación cinematográfica de Brian De Palma de 1976, protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie, les valió a ambas actrices nominaciones al Oscar.

¿Cuándo se estrenará?

El estreno de Carrie está programado para el 7 de octubre de 2026.