John Legend anuncia su regreso con su nuevo disco, ‘Muse’, y presenta su primer adelanto, “Daylight”

El cantante, compositor, pianista y productor discográfico estadounidense John Legend anunció su regreso con su próximo álbum titulado ‘Muse’.

¿Quiénes colaboran en el álbum?

Su nuevo disco fue escrito y grabado en el estudio de Pharrell Williams, en la sede de Louis Vuitton en París, Francia, donde es director creativo de la línea masculina y en el que trabajó como productor, coautor y artista invitado en seis canciones.

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“Se pueden percibir influencias mías y suyas, pero suena como algo nuevo para ambos. La combinación de Pharrell y yo, en teoría, es una buena idea. Y la ejecución es aún mejor”, afirmó Legend en un comunicado.

“Creo que mi repertorio siempre ha sido muy diverso, pero las baladas con piano han sido las que más éxito han tenido a lo largo de mi carrera. Quería romper con la fórmula y hacer algo fresco y novedoso”, expresó.

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¿Quiénes inspiraron el disco?

El disco está inspirado en artistas como Nina Simone, Nat King Cole y Marvin Gaye.

¿Cuál es el primer sencillo?

El lanzamiento del álbum está precedido por la canción “Daylight”.

¿Cuándo saldrá a la venta?

‘Muse’ saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026.