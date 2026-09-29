Grupo Firme completa cuatro fechas llenas en Europa tras su primera gira ‘Europeda’: Detalles y más

Eduin Caz, del Grupo Firme, actúa durante un concierto como parte de las actividades del FIFA Fan Fest 2026 en el Parque Fundidora, el 25 de junio de 2026, en Monterrey, México. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

La agrupación mexicana Grupo Firme, desde su fundación en el año 2014, en Tijuana, Baja California, por el cantante Edwin Caz y el acordeonista Jairo Corrales, ha ganado reconocimiento en Latinoamérica y en Norteamérica, considerándose como una de las bandas más influyentes del ‘regional mexicano’ al crear una gran conexión con los asistentes en sus eventos.

En esta oportunidad en el marco de su tour ‘La Primera Europeda’, que se realizó en España, se registraron buenos números de asistentes tras cuatro conciertos en diferentes ciudades del país ibérico.

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Las cuatro fechas de Grupo Firme en España

La agrupación mexicana estuvo presente en Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona y alcanzó ‘sold out’ en todas las ciudades, siendo todo un éxito en el país europeo.

La gira empezó el 19 de septiembre en el Roig Arena de Valencia, donde se calculó la asistencia de 12.500 espectadores. Luego, un día después, llegaron a Málaga, que continuó con una gran presencia de público y nuevamente con localidades totalmente agotadas.

Tras esta primera etapa, el grupo continuó en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde culminaron sus presentaciones con un balance más que positivo.

El 25 de septiembre, los mexicanos tuvieron su presentación en el Movistar Arena de Madrid, que reportó un lleno total, para así cerrar el 26 de septiembre en el Olímpic Arena de Badalona en Barcelona una gira que transportó exitosamente la música mexicana en cuatro ciudades españolas diferentes.

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Así le fue a Grupo Firme en Norteamérica y Colombia

En México, Grupo Frime se presentó un total de 11 veces en el Estadio GNP, mientras que en territorio estadounidense logró un crecimiento sorprendente que convirtió al país americano en un impulso para la carrera del grupo a nivel internacional.

Por su parte, en Colombia reunieron a más de 250.000 asistentes en nueve ciudades por todo el país, sin dejar de lado los dos ‘sold out’ reportados en Bogotá.

Tras las presentaciones realizadas en España, el conjunto musical mexicano logró que sus canciones llegaran a pasar el océano Atlántico, como objetivo de su expansión musical por el mundo.

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