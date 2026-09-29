La primera película de “Juego de tronos” anunció su fecha de estreno. ¿Cuándo se podrá ver en cines?

Este martes se anunció la fecha de estreno de “Game of Thrones: Aegon’s Conquest”, la primera película ambientada en el mundo ficticio de Westeros, que se estrenará el 6 de junio de 2029.

Owen Harris, director y productor de la serie “El caballero de los Siete Reinos”, dirigirá el filme a partir de un guion de Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de “House of Cards”.

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Según se informa, la historia trata sobre Aegon I, fundador de la dinastía Targaryen, y su conquista de Westeros, ocurrida varios siglos antes de la serie de televisión original “Juego de tronos”.

La familia real de Aegon, de la que surgió Daenerys Targaryen, de cabello rubio platinado y que fue interpretada por la actriz inglesa Emilia Clarke, así como varios herederos, muchos de los cuales también se llamaban Aegon, ha servido de base para dos exitosas series derivadas de HBO: “La casa del dragón” y “El caballero de los Siete Reinos”.

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La película está basada en las novelas de fantasía y la serie “Juego de tronos”, del autor, guionista y productor de televisión estadounidense George R.R. Martin, que se emitió durante ocho temporadas y ganó numerosos premios Emmy.

Mientras llega a los cines, “La casa del dragón” acaba de culminar su tercera temporada y “El caballero de los Siete Reinos” prepara una segunda.