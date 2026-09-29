Maluma y Shakira llevarán ‘Agua’ al escenario en Madrid: ya hay fecha

a espera terminó. Maluma confirmó que próximamente cantará en vivo ‘Agua’ junto a Shakira, y el encuentro ya tiene fecha: será el 9 de octubre en Madrid, durante una de las presentaciones de la residencia europea de la cantante colombiana.

El anuncio llega después de que Maluma compartiera en sus redes sociales un mensaje para sus seguidores: “Prepárense para escucharla en vivooo!! AGUAAAaaaAaAA live very soon”, aumentando la expectativa por la primera presentación en vivo de esta nueva colaboración.

‘Agua’ representa el cuarto trabajo musical que une a Maluma y Shakira, después de canciones como ‘Chantaje’, ‘Trap’ y ‘Clandestino’. El nuevo tema explora los sonidos del merengue tropical y marca el regreso de los dos artistas a una colaboración musical desde 2018.

La participación de Maluma se dará durante la residencia de Shakira en Madrid, correspondiente a su espectáculo ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. La presentación del 9 de octubre está programada en el Estadio Shakira, en Iberdrola Music, con el inicio del espectáculo previsto para las 8:30 de la noche, según la información oficial de Live Nation.

Aunque la aparición de Maluma ya está confirmada, uno de los momentos que más expectativa genera es saber qué canciones interpretarán juntos. Además de ‘Agua’, los artistas cuentan con un repertorio compartido que incluye algunos de sus mayores encuentros musicales.

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Todo apunta a que el 9 de octubre será una de las fechas especiales de la residencia de Shakira en Madrid, con el regreso de Maluma a su escenario y la posibilidad de escuchar por primera vez en vivo ‘Agua’, una canción que vuelve a reunir a dos de los artistas colombianos más reconocidos internacionalmente.