Luis Fonsi anuncia su nueva gira: conoce la fecha de inicio y los países que visitará en 2027

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 9: Singer Luis Fonsi performs during an event with fans at Glorieta Insurgentes on April 9, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Luis Fonsi anunció su nueva gira internacional, ‘Mar Infinito World Tour 2027’, que comenzará el próximo 20 de febrero del próximo año 2027 en Puerto Rico, su tierra natal.

El recorrido llevará al cantante por varios continentes como Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia, como parte de una nueva etapa de su carrera musical que busca encontrarse de manera más cercana nuevamente con sus seguidores alrededor del mundo.

El nombre de la gira está inspirado en la relación que el artista mantiene con el mar y con Puerto Rico, lugar donde creció la mayor parte de su vida.

“El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte”, expresó Fonsi en un comunicado difundido por sus representantes.

Según explicó el cantante, ‘Mar Infinito’ representa una mirada diferente a todo lo que ha vivido, lo que todavía está por descubrir y también la emoción de regresar a casa para compartir su música con su público.

El inicio de la gira en Puerto Rico tendrá un significado especial para el artista, quien busca comenzar este nuevo recorrido de manera internacional desde el lugar que considera parte fundamental de su historia.

Después de su presentación inaugural, Luis Fonsi llevará el ‘Mar Infinito World Tour 2027’ a diferentes escenarios de América, Europa y Asia, aunque las fechas y ciudades de cada etapa se conocerán progresivamente.

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El anuncio marca así el comienzo de un nuevo capítulo para el intérprete, quien continúa llevando su música a diferentes públicos y escenarios internacionales.

La gira ‘Mar Infinito World Tour 2027’ comenzará oficialmente el 20 de febrero de 2027 en Puerto Rico.