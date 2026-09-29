Karol G suma estrellas a su gira: estos son los artistas que han compartido escenario con ella

Karol G continúa recorriendo diferentes ciudades con su ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, una gira que comenzó el pasado 24 de julio en Chicago y que se extenderá hasta 2027.

Durante sus presentaciones, la cantante colombiana ha sorprendido al público con la aparición de varios artistas invitados, convirtiendo algunos de sus conciertos en escenarios para encuentros musicales.

Uno de los momentos más destacados ocurrió el 15 de agosto en Los Ángeles, cuando Bruno Mars apareció junto a Karol G para interpretar por primera vez en vivo ‘Still’, canción que ambos lanzaron como colaboración. Posteriormente, la presentación dio paso a un video musical oficial.

Otra de las apariciones que llamó la atención ocurrió el 27 de septiembre en Houston, donde Drake acompañó a la artista colombiana. El cantante interpretó parte de ‘Ahí’, colaboración con Karol G, y también presentó canciones como ‘Janice STFU’ y ‘One Dance’.

La gira también ha tenido presencia femenina. Becky G acompañó a Karol G en varias fechas y llegó a compartir el escenario con ella para cantar ‘MAMIII’. En total, estuvo presente en diez conciertos entre el 29 de julio y el 18 de septiembre.

Por su parte, Greeicy se sumó a dos presentaciones y en Houston interpretó junto a Karol G ‘Amiga mía’, tema de bachata incluido en Tropicoqueta. La artista también tiene programada una participación en el concierto de Miami del 3 de octubre.

Entre las invitadas también aparece Elena Rose, quien acompañó a Karol G desde el inicio de la gira en Chicago y posteriormente estuvo en diferentes ciudades de Estados Unidos.

Otros nombres que han pasado por el escenario de la colombiana son Los Menor3s, Judeline, Rusowsky y Tainy. Estos últimos se reunieron con Karol G en Nueva Jersey para interpretar ‘BbY WOW’, una de las canciones de Tropicoqueta.

Así, el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ no solo ha servido para llevar el repertorio de Karol G a diferentes escenarios, sino también para crear encuentros musicales con artistas de distintos estilos y generaciones.

Créditos material: Karol G. Karol G concierto. fcgpowercostaricaoficial. Karolg.info. Allternomty. Tomas_mier