El actor Mr. T, Mario Baracus en ‘Los magníficos’, cuenta su historia en un nuevo documental

Este martes se estrenó un nuevo documental sobre el actor estadounidense y luchador profesional retirado, Mr. T, más conocido por su papel como Mario Baracus en la serie de televisión ‘Los magníficos’.

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¿Qué se podrá ver en el documental?

“Antes de las cadenas de oro, el peinado mohicano y la fama hollywoodense de ‘Los magníficos’ y ‘Rocky III’, existió Laurence Tureaud. ‘Al descubierto: Mr. T’ narra la extraordinaria historia de origen de uno de los íconos más improbables y queridos del entretenimiento: Mr. T”, dice el comunicado del documental.

¿Quién es Mr. T?

Recordado por sus papeles como Mario Baracus en la serie de televisión de los años 80 ‘Los magníficos’ y como el boxeador Clubber Lang en la película ‘Rocky III’ de 1982.

También es conocido por su distintivo peinado inspirado en los guerreros mandinka de África occidental, sus abundantes joyas de oro, su personalidad de tipo duro y su frase característica “¡Me compadezco del tonto!”, pronunciada por primera vez como Clubber Lang en ‘Rocky III’, y luego convertida en una marca registrada.

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¿Qué es ‘Al descubierto’?

La serie documental deportiva ‘Al descubierto’ regresa para explorar qué le sucedió a una de las jóvenes promesas más brillantes del deporte.