Así se produjo la película Pacifico: Hablan Riccardo Gabrielli , Sebastián Eslava y Hernán Rodriguez

Conozca los detalles sobre la película Pacífico inspirada en hechos reales. Fotos Riccafilm y Vía Instagram @sebastianeslava.

El director Riccardo Gabrielli, en compañía del actor Sebastián Eslava y el sobreviviente e inspiración para esta historia, Hernán Rodríguez, pasaron por esta emisión de Dos Puntos, comentándonos experiencias y demás ocurrencias que sucedieron para la filmación de la película.

¿De qué trata la película Pacífico?

Pacífico narra la historia de un grupo de cinco buzos que, en un recorrido hacia la isla de Malpelo, sufren una afectación producto de los intensos vientos que los arrastran y separan, quedando totalmente a la deriva del océano Pacífico.

Por su parte Gabrielli explicó que es totalmente diferente ir a grabar al lugar y otro lado vivir esa misma situación en la vida real.

“Nos fuimos dos semanas a filmar en la locación, a compartir todos en cuartos pequeños, a no tocar tierra, a hacer inmersiones en Malpelo y experimentar. Pero también me interesa mucho ver qué opina Hernán, que estuvo en esa situación en la vida real, perdido tres días en el Pacífico colombiano”. comentó Gabrielli

¿Cuál fue la inspiración de la Película Pacífico ?

Hernán Rodriguez es un buso recreativo que en su momento trabajaba en las cercanías de la isla de Malpelo, y que fue testigo de las inclemencias de la naturaleza al quedar en el vasto oceano junto con sus otros cuatro acompañantes en una inmersión que no salió como se tenia previsto.

“Lo que sucedió fue que ya llevamos varios días en el lugar, estábamos muy cansados, y llega el último día de la expedición. Bueno, mi grupo estaba conformado por cinco personas. Nos metemos tarde, y con esto , ignoramos un montón de señales que decían de que se tenía que abortar esa última inmersión, porque nosotros buceábamos e inmediatamente nos teníamos que volver a Buenaventura”. narró Rodriguez

Consecuentemente de esta acción Hernán y su equipo fueron interceptados por una corriente cuando se encontraban en una profundidad de entre unos 15 a 20 metros una corriente inesperada los desoriento y disperso.

“Salimos a la superficie, para entrar en conflicto y darnos cuenta que estas olas seguían separando al grupo hasta que se divide completamente” agregó

Adicionalmente Sebastián Eslava comento en Dos Puntos su experiencia durante el rodaje de la película

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¿Cómo fue el rodaje según el actor Sebastián Eslava?

Eslava resalta como una gran experiencia participar en el elenco bajo la dirección de Riccardo Gabrielli, mencionando también que ya estaba acostumbrado a este tipo de actividades en mar abierto.

“Yo desde muy joven buceaba, vivía en Cartagena en algunas épocas de mi vida, entonces me gusto el hecho de ser instructor de buceo y de ahí vine realizando diferentes cursos, hice hasta el de dive master. Entonces digamos que sí tenía algo de preparación”.

Escuche la entrevista completa sobre la película ‘Pacífico’ aquí:

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