Bruno Mars reaccionó al ver a Karol G bailando con Drake en concierto: “¡La voy a recuperar!”

El cantautor, productor discográfico y bailarín estadounidense Bruno Mars reaccionó al ver a Karol G con el cantante y rapero canadiense Drake en su concierto del pasado domingo 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, como parte de su “Viajando por el mundo Tropitour”.

¿Qué dijo Bruno Mars?

Mars publicó en su cuenta oficial de Instagram este lunes una foto de él mirando hacia afuera desde la ventana de su avión privado con gafas negras y escribió:

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“Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K @karolg @champagnepapi ¡¡Respóndeme ya!! | ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!“.

¿Cuándo bailó Drake con Karol G?

Drake fue el invitado especial de Karol G y ambos interpretaron su éxito de 2016 “One Dance” y su nueva colaboración “Ahí”, del último disco de la estrella colombiana “No me arrepiento de sentir tanto”.

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¿En qué canción participó Bruno Mars con Karol G?

Bruno Mars también participó en el álbum de la artista paisa con el dueto “Still”.

Ambos interpretaron el sencillo el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y la canción “Risk It All”, del último disco de Mars, “The Romantic”.