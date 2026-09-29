Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años: “Gracias por ser parte de esta historia”

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 11: (L-R) Santiago Periné and Catalina García of Monsieur Periné attend the Best New Artist Showcase during the 26th Annual Latin Grammy Awards on November 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy) / John Parra

Este martes la agrupación musical colombiana Monsieur Periné, conformada por Catalina García y Santiago Prieto, anunció su separación.

¿Cómo y dónde hicieron el anuncio?

Ambos artistas hicieron el anuncio a través de las redes sociales del grupo con una publicación que dice “Nos separamos...”, seguida de un texto, unas imágenes del grupo y las últimas fechas de su “Instrucciones para ser feliz tour”.

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¿Qué dijeron?

“LLEVAMOS MUCHO TIEMPO TRATANDO DE DESCIFRAR CÓMO TOMAR ESTA DECISIÓN Y, SOBRE TODO, CÓMO COMUNICARLA A USTEDES, QUE HAN ESTADO AHÍ DESDE EL DÍA UNO Y A QUIENES SE HAN IDO SUMANDO A LO LARGO DE ESTOS CASI 20 AÑOS”.

“QUIZÁS SEA LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL QUE HEMOS TENIDO QUE TOMAR. Y TODAVÍA ESTAMOS INTENTANDO PROCESARLA. CADA QUIEN A SU TIEMPO, CADA QUIEN CON SU DUELO”.

“POR ESO NOS HA COSTADO TANTO ENCONTRAR LA MANERA DE DECIRLO. TAL VEZ PORQUE NO EXISTE UNA MANERA ADECUADA DE HACERLO”.

“VAMOS A SEPARARNOS”.

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¿Quiénes son Monsieur Periné?

Monsieur Periné es una agrupación con un sonido afrocolombiano que mezcla sonidos latinos y europeos, originaria de Bogotá, formada en el año 2007.

Está liderada por Catalina García, quien canta en español, inglés y francés, y el multiinstrumentista Santiago Prieto.

Su estilo mezcla elementos del jazz, folk, cumbia, tango, danzón, bolero y música pop.

En 2015, la banda fue ganadora del Latin Grammy en la categoría de “Mejor nuevo artista”.