Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años: “Gracias por ser parte de esta historia”
Catalina García y Santiago Prieto hicieron el anuncio a través de las redes sociales del grupo con una publicación que dice “Nos separamos...”, seguida de un texto, unas imágenes de la banda y las últimas fechas de su “Instrucciones para ser feliz tour”.
Este martes la agrupación musical colombiana Monsieur Periné, conformada por Catalina García y Santiago Prieto, anunció su separación.
¿Cómo y dónde hicieron el anuncio?
Ambos artistas hicieron el anuncio a través de las redes sociales del grupo con una publicación que dice “Nos separamos...”, seguida de un texto, unas imágenes del grupo y las últimas fechas de su “Instrucciones para ser feliz tour”.
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¿Qué dijeron?
“LLEVAMOS MUCHO TIEMPO TRATANDO DE DESCIFRAR CÓMO TOMAR ESTA DECISIÓN Y, SOBRE TODO, CÓMO COMUNICARLA A USTEDES, QUE HAN ESTADO AHÍ DESDE EL DÍA UNO Y A QUIENES SE HAN IDO SUMANDO A LO LARGO DE ESTOS CASI 20 AÑOS”.
“QUIZÁS SEA LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL QUE HEMOS TENIDO QUE TOMAR. Y TODAVÍA ESTAMOS INTENTANDO PROCESARLA. CADA QUIEN A SU TIEMPO, CADA QUIEN CON SU DUELO”.
“POR ESO NOS HA COSTADO TANTO ENCONTRAR LA MANERA DE DECIRLO. TAL VEZ PORQUE NO EXISTE UNA MANERA ADECUADA DE HACERLO”.
“VAMOS A SEPARARNOS”.
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¿Quiénes son Monsieur Periné?
Monsieur Periné es una agrupación con un sonido afrocolombiano que mezcla sonidos latinos y europeos, originaria de Bogotá, formada en el año 2007.
Está liderada por Catalina García, quien canta en español, inglés y francés, y el multiinstrumentista Santiago Prieto.
Su estilo mezcla elementos del jazz, folk, cumbia, tango, danzón, bolero y música pop.
En 2015, la banda fue ganadora del Latin Grammy en la categoría de “Mejor nuevo artista”.