Colombia avanza en empleo, pero la informalidad sigue siendo el gran desafío: Aliadas

Aunque Colombia continúa mostrando mejoras en los indicadores de empleo, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales retos para el desarrollo económico y social del país. Con el propósito de promover soluciones concretas, el gremio Aliadas presentó este martes el estudio “Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas”, una hoja de ruta elaborada con el respaldo académico de la Universidad del Rosario que reúne 30 iniciativas para ampliar el empleo formal y fortalecer la productividad.

La propuesta fue presentada ante el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, durante un encuentro que reunió a congresistas, empresarios, gremios y líderes de opinión. El documento busca servir como una herramienta para la toma de decisiones públicas, identificando las principales barreras que enfrentan trabajadores y empresas para ingresar o permanecer en la formalidad.

Según el informe, Colombia registra avances en la generación de empleo. En julio de 2026 la tasa nacional de desempleo se ubicó en 8,1 %, frente al 8,8 % registrado un año atrás. Sin embargo, la calidad del empleo sigue siendo motivo de preocupación: el 54,5 % de los ocupados se encontraba en la informalidad durante el trimestre abril-junio de este año. La situación es aún más crítica en zonas rurales y centros poblados, donde la informalidad alcanza el 83,2 %, mientras que en las 13 principales ciudades llega al 40,7 %.

Para Aliadas, estas cifras evidencian que aumentar la ocupación no basta si los trabajadores continúan sin acceso a protección social, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo. El estudio plantea que la informalidad debe analizarse desde cinco dimensiones: cotización y sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la ley, bienestar y protección social, productividad empresarial y trazabilidad económica.

Uno de los principales aportes del documento es desmontar siete mitos relacionados con la informalidad. Entre ellos, destaca que el problema no se concentra únicamente en los asalariados sin seguridad social, sino especialmente en los trabajadores independientes y rurales. También señala que los costos y beneficios de la formalización no son iguales para todos, por lo que se requieren medidas diferenciadas según las características de cada población.

La hoja de ruta incluye propuestas dirigidas a trabajadores independientes, microempresas, jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado, trabajadores rurales y adultos mayores. Entre las iniciativas priorizadas se encuentran permitir aportes proporcionales al ingreso real, crear una hoja de vida verificable para independientes, ampliar la certificación de competencias laborales, establecer un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social, fortalecer el acceso al crédito y promover la digitalización y el uso de inteligencia artificial en las pequeñas empresas.

La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacouture, afirmó que el país necesita pasar de la identificación del problema a la implementación de soluciones concretas. “La informalidad no se reduce con una sola ley ni aplicando la misma obligación a realidades distintas. Esta hoja de ruta muestra por dónde empezar, qué puede activarse rápidamente, qué requiere una reforma y cómo evaluar si está funcionando. Colombia necesita pasar de medir el problema a tomar decisiones”, señaló.

El documento también cobra relevancia en el contexto actual de reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto que afectó al país. Según Aliadas, una mayor formalidad laboral contribuye a fortalecer la protección de los trabajadores, aumentar la productividad empresarial y ampliar la base de aportantes al sistema de protección social, generando condiciones para un crecimiento más sostenible.

Durante la presentación, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la importancia de la formalización para el desarrollo nacional y llamó a trabajar conjuntamente entre el sector público y privado. Por su parte, la ministra del Trabajo se comprometió a convocar una mesa técnica la próxima semana para avanzar en la priorización de medidas y el desarrollo de pilotos que permitan convertir las recomendaciones en acciones concretas.

Con esta propuesta, Aliadas busca abrir un espacio de cooperación entre Gobierno, Congreso, empresas y trabajadores para construir una política de formalización basada en evidencia, con resultados medibles y una visión de largo plazo orientada a mejorar la calidad del empleo en Colombia.