Gobierno plantea nueva hoja de ruta para fortalecer el Aeropuerto Internacional El Dorado

Durante el evento de Caracol Radio “El Dorado Max: la gran apuesta país”, la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa, destacó la necesidad de coordinar los esfuerzos del Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector privado para definir el futuro de la infraestructura aeroportuaria de Bogotá y su conexión con la región.

La funcionaria señaló que se trata de proyectos de largo plazo y que, por esa razón, el Gobierno considera fundamental aprovechar los avances que ya existen.

“Estos son proyectos de larga data. Entonces, hay que empezar diciendo que hay que construir sobre lo construido”, dijo en el panel liderado por Alejandro Santos.

Santa explicó que la articulación debe hacerse de acuerdo con la etapa en la que se encuentre cada proyecto, con el propósito de evitar que la participación de nuevos actores termine retrasando los procesos.

“Nos toca identificar las fases en las que está el proyecto, hacer el llamado, por supuesto, de articulación desde el Gobierno Nacional para escuchar todas las voces necesarias y requeridas”, afirmó.

Articulación entre las entidades

La viceministra aseguró que una de las prioridades actuales es fortalecer el trabajo conjunto dentro del propio Gobierno Nacional. Para ello, mencionó la coordinación con entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aeronáutica Civil.

“Hay una articulación interna del Gobierno y que te quiero comentar: desde que llegamos con la ministra, él ha sido nuestra prioridad. Vamos a trabajar en equipo con el coronel Arnaud, con el presidente de la ANI, con el director del Invías”, señaló la funcionaria.

Según Santa, una vez se consolide esta coordinación interna, se podrán establecer mesas de trabajo con los actores regionales y municipales, así como con representantes del sector aeronáutico.

“Después de tener esa articulación interna, pues seguramente ya vamos a empezar a tener unas mesas muy didácticas, donde seguramente nos va a acompañar la IATA, donde esperamos nos pueda acompañar, por supuesto, todos los temas regionales, municipales”, agregó en el evento de Caracol Radio.

El aeropuerto como motor de desarrollo regional

Durante el panel “El Dorado Max como propósito de Estado: Nación, Bogotá y región en una sola causa”, también se puso sobre la mesa el papel que puede jugar El Dorado en el desarrollo económico de Bogotá y Cundinamarca.

La discusión planteó la necesidad de mejorar la conectividad terrestre con el aeropuerto, fortalecer la infraestructura para el transporte de pasajeros y carga y aprovechar el potencial de la región como destino turístico y centro logístico.

Uno de los planteamientos expuestos durante el encuentro fue que Bogotá representa cerca de una cuarta parte del PIB nacional y, al sumar Cundinamarca, la participación llega aproximadamente a un tercio de la economía del país.

También se destacó que el aeropuerto puede convertirse en una plataforma para impulsar el turismo, especialmente mediante estrategias como los stop over, que permitan que pasajeros en tránsito permanezcan algunos días en Bogotá y sus alrededores.

Más infraestructura y facilidades para la carga

Otro de los desafíos identificados está relacionado con la operación de carga. El aeropuerto El Dorado es el principal aeropuerto de carga del país, pero se planteó la necesidad de incorporar tecnologías y mecanismos de inspección que permitan agilizar los procesos.

Entre las propuestas mencionadas está la implementación de medidas no intrusivas para la revisión de carga, con el objetivo de facilitar el flujo de las exportaciones.

También se puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar a Bogotá como un hub de mantenimiento aeronáutico, de manera que aeronaves de otros mercados puedan llegar al país para realizar procesos de mantenimiento.

La viceministra insistió en que el Gobierno Nacional tendrá un papel central en esa coordinación y que el objetivo final es construir, junto con los diferentes actores, el proyecto de aeropuerto y conectividad regional que necesita el país.

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