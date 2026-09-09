Pausa en renovación de equipos de Pasaportes por observaciones al proceso de contratación

El Palacio de la Torre, Gobernación de Boyacá. Foto: W( Thot )

Tunja

La renovación de los equipos tecnológicos y de cómputo de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Boyacá quedó temporalmente en pausa, luego de que fueran presentadas observaciones por parte de ciudadanos interesados en el proceso de contratación.

El secretario de Contratación del departamento, Jorge Mario Ibáñez, expresó que se trata de un proceso de mínima cuantía cuyo objetivo es mejorar las condiciones tecnológicas de esta dependencia. La suspensión busca que las observaciones sean revisadas antes de continuar con el procedimiento.

“Fue suspendido el proceso debido a algunas consideraciones de interesados y futuros proponentes dentro de este proceso de selección, que es abierto y donde se están garantizando los principios de libre concurrencia y selección objetiva”, afirmó Ibáñez.

Ibáñez señaló que las inquietudes deben ser resueltas por las dependencias responsables de establecer la necesidad y las características de los equipos que serán adquiridos.

“Se suspendió precisamente para que la sectorial encargada resuelva de manera célere y de fondo las observaciones que fueron presentadas. Una vez se tengan, se reanudarán y se reiniciarán los términos del procedimiento”, indicó.

De acuerdo con el funcionario, una vez los oferentes cumplan con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos, el principal criterio para definir la adjudicación será el precio.

“El único criterio de selección, luego de que se cumplan con las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, es el precio. El menor valor, previo al cumplimiento de las especificaciones técnicas, será a quien se le adjudique”.

La administración departamental deberá determinar ahora si las observaciones implican modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas o si el proceso puede continuar con los requisitos actuales.

En caso de que ninguna de las propuestas cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos habilitantes, el proceso podría ser declarado desierto y posteriormente tendría que abrirse una nueva convocatoria.

“De no cumplirse con las especificaciones técnicas y los requisitos habilitantes por las personas que oferten, la consecuencia jurídica será la declaratoria desierta del procedimiento de mínima cuantía y volverá a abrirse un nuevo proceso”.

Frente a los cuestionamientos relacionados con el costo de los computadores contemplados en el proceso, el secretario explicó que el precio de estos elementos depende de las características técnicas requeridas, incluidos procesadores, pantallas y otros componentes.

Ibáñez indicó que las especificaciones no son definidas directamente por la Secretaría de Contratación, sino por la dependencia que plantea la necesidad y realiza los estudios correspondientes.

“Los equipos de cómputo, el valor varía teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los bienes, los componentes tanto periféricos como los diferentes componentes que acompañan, las pantallas y los procesadores”, indicó el funcionario.

Ibáñez agregó que la dependencia encargada debe sustentar técnicamente la adquisición y realizar el análisis del mercado antes de establecer las condiciones del proceso.

“La descripción de la necesidad con las especificaciones técnicas y el estudio y análisis del sector y del mercado en cuanto a las cotizaciones, lo hace cada una de las sectoriales, en este caso la Secretaría General”.

La Gobernación deberá resolver las observaciones antes de retomar los términos del proceso de mínima cuantía, que busca dotar a la Oficina de Pasaportes de nuevos equipos para mejorar su funcionamiento.