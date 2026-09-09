Cancelan la Vuelta a Boyacá 2026

La Liga de Ciclismo de Boyacá confirmó la cancelación de la edición 47 de la Vuelta a Boyacá, competencia que no se realizará este año debido a diferentes factores relacionados con el calendario nacional y la situación que atraviesa actualmente el departamento.

De acuerdo con la información entregada por la organización, la temporada seca y los efectos asociados al fenómeno de El Niño han incrementado los riesgos en diferentes zonas de Boyacá, especialmente por la escasez de agua, los incendios forestales y las afectaciones sobre las comunidades rurales.

La Liga explicó que algunos patrocinadores y aliados de la competencia decidieron priorizar recursos para atender necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua, la respuesta a emergencias y el apoyo al sector rural. Esta situación incidió directamente en la determinación de no realizar la carrera durante 2026.

La organización señaló que la Vuelta a Boyacá representa una tradición para el departamento y manifestó que continuará gestionando recursos con la expectativa de que la competencia pueda regresar en 2027. La edición de este año queda así cancelada y el ciclismo boyacense tendrá que esperar hasta el próximo año para volver a tener esta prueba en las carreteras del departamento.