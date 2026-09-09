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10 sep 2026 Actualizado 04:06

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Tunja

Cancelan la Vuelta a Boyacá 2026

La edición 47 de la competencia no se realizará este año por cambios en el calendario y las dificultades derivadas de la temporada seca y el fenómeno de El Niño.

Vuelta a Boyacá. Foto: Colprensa.

Vuelta a Boyacá. Foto: Colprensa.(Thot)

Vuelta a Boyacá. Foto: Colprensa.

Felipe Carreño

Tunja
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La Liga de Ciclismo de Boyacá confirmó la cancelación de la edición 47 de la Vuelta a Boyacá, competencia que no se realizará este año debido a diferentes factores relacionados con el calendario nacional y la situación que atraviesa actualmente el departamento.

De acuerdo con la información entregada por la organización, la temporada seca y los efectos asociados al fenómeno de El Niño han incrementado los riesgos en diferentes zonas de Boyacá, especialmente por la escasez de agua, los incendios forestales y las afectaciones sobre las comunidades rurales.

La Liga explicó que algunos patrocinadores y aliados de la competencia decidieron priorizar recursos para atender necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua, la respuesta a emergencias y el apoyo al sector rural. Esta situación incidió directamente en la determinación de no realizar la carrera durante 2026.

La organización señaló que la Vuelta a Boyacá representa una tradición para el departamento y manifestó que continuará gestionando recursos con la expectativa de que la competencia pueda regresar en 2027. La edición de este año queda así cancelada y el ciclismo boyacense tendrá que esperar hasta el próximo año para volver a tener esta prueba en las carreteras del departamento.

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