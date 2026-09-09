Salomé fue trasladada a Córdoba para recibir atención especializada tras días de espera

La menor estuvo hospitalizada en la clínica Medilaser y en las últimas horas la Nueva EPS realizó su traslado a la Fundación Amigos de la Salud de Montería, Córdoba.

Tunja

Después de varios días de espera para conseguir una institución que recibiera a Salomé, una bebé que nació de 34 semanas y 4 días y requería atención médica especializada, la Nueva EPS finalmente autorizó su traslado al departamento de Córdoba.

Valentina López, madre de la menor, indicó que la familia recibió la noticia de que había una cama disponible en Montería y que debían llegar en un plazo de ocho horas. Aunque ese tiempo no se alcanzó, la institución decidió mantener reservado el cupo para la pequeña.

“Nos informaron que habían conseguido la remisión para Córdoba, Montería, que les habían guardado la cama por ocho horas. No se logró llegar a las ocho horas, pero guardaron la cama y a las 7:30 de la mañana salió la ambulancia terrestre hasta Paipa. Desde Paipa, el traslado continuó por vía aérea hasta la Fundación Amigos de la Salud de Montería, donde Salomé comenzó a ser valorada por especialistas”, aseguró Valentina.

La menor ya fue sometida a diferentes exámenes y recibió valoración por parte del servicio de neurocirugía. Sin embargo, la familia deberá esperar los resultados para conocer si será necesaria una intervención quirúrgica o nuevos estudios.

Su madre explicó que los médicos contemplan repetirle la resonancia magnética y que también deberá ser evaluada por oftalmología.

“Hoy le tomaron los exámenes, fue valorada por neurocirugía, pero hay que esperar qué nos dice la doctora y si necesita la cirugía o si necesitan más exámenes. Lo más probable era que le repitieran la resonancia magnética porque la hemorragia ya no es grado cuatro, sino ahora es grado cinco y además de eso tiene una hemorragia en el ojo izquierdo”, dijo.

Tras la experiencia que ha vivido su familia, Valentina López hizo un llamado a la Nueva EPS para que se dé prioridad a los pacientes que requieren atención urgente, especialmente niños, bebés y adultos mayores.

“Pedirle a la Nueva EPS que por favor ponga como prioridad a los niños, los bebés. También los adultos mayores son los que más necesitan las atenciones prioritarias”.

Mientras Salomé permanece en Córdoba bajo valoración médica, su familia espera los resultados de los estudios para conocer si finalmente deberá ser sometida a una cirugía y cuál será el siguiente paso en su tratamiento.